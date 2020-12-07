В Минздраве предложили ограничить передвижение россиян между регионами

11:39 7.12.2020

Властям следует рассмотреть возможность ограничения поездок россиян между регионами и по региону из-за роста случаев заболевания COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава в ходе XIII Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество — 2020».

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции», — цитирует министра РИА Новости.

По данным оперативного штаба на 6 декабря, в России зарегистрировано около 2,5 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 1,9 миллиона россиян уже выздоровели, более 43 000 — скончались от осложнений при COVID-19. 6 декабря было зарегистрировано 29 039 случаев заражения коронавирусом — максимум за весь период пандемии.

По словам помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, фраза министра об ограничении передвижения граждан была сказана в рамках научного доклада на медицинской конференции. Он отметил, что слова «вырвали из контекста».