В Минздраве предложили ограничить передвижение россиян между регионами
Властям следует рассмотреть возможность ограничения поездок россиян между регионами и по региону из-за роста случаев заболевания COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава в ходе XIII Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество — 2020».
«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции», — цитирует министра РИА Новости.
По данным оперативного штаба на 6 декабря, в России зарегистрировано около 2,5 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 1,9 миллиона россиян уже выздоровели, более 43 000 — скончались от осложнений при COVID-19. 6 декабря было зарегистрировано 29 039 случаев заражения коронавирусом — максимум за весь период пандемии.
По словам помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, фраза министра об ограничении передвижения граждан была сказана в рамках научного доклада на медицинской конференции. Он отметил, что слова «вырвали из контекста».
Комментарии читателей Оставить комментарий
А зачем тогда платных дорог наделали?
Что-то здравое есть в том, чтобы огранить передвижение тоже россиян между регионами.
Так же как и всё остальное, о чём забоится "национальный лидер" все 20 лет. Всё будет доведено до абсурда развалено.
Одно дело на словах "забоится" а другое на деле.
У него слова и дела так разлетаются, что встретится уже на следующий день не могут. И так все 20 лет.
Так они вбрасывают сами эти версии, смотрят на реакцию граждан и в конце концов это рано или поздно делают.
Вам напомнить, что Гегемон лично в СМИ отвергал повышение пенсионного возраста? Сам лично отказывался идти на третий срок (сейчас на пятом и дело идёт к пожизненной наследственной монархии) и так далее? и что? чего стоят его обещания? И тем более его чиновников.
Полным ходом идёт отработка "учений" властями по ручному управлению электоральным стадом.
Такие вещи откровенное нарушение прав граждан и прав человека. Кто куда идёт и едет это властей не касается.
Бюрократизация России дошла до фантастических пределов, и давно уже переплюнули все "сталинские" перегибы. При Сталине можно было критиковать власти по делу (и в газетах того периоды это бы нормой) при Сталине не были запрещены митинги, детей из семьи можно было изъять только по решению суда, за воровство наказывали, поездки граждан по стране никак не были ограничены. Много чего при Сталине не было, что сейчас есть при "демократии".
Под предлогом ковидлы власть объявила народу самую настоящую войну.
Сначала отработали "комендантский час" с самоизоляцией, теперь отрабатывают блокировки городов и передвижением граждан.