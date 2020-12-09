В мэрии Москвы объяснили утечку данных 300 тыс. переболевших COVID

17:13 9.12.2020

Власти Москвы объяснили, как произошла утечка персональных данных переболевших коронавирусом москвичей. По словам руководителя департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко, никакого взлома или другого несанкционированного вмешательства в работу информационных систем правительства Москвы не было.

«Утечка произошла вследствие человеческого фактора: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьем лицам», — заявил Лысенко, пообещав, что по результатам проверки «будут приняты меры».

Поводом для проверки послужила информация издания Readovka о том, что в онлайн-доступе оказались данные 300 тыс. человек, перенесших коронавирус в Москве. В базе данных оказались не только ФИО пациентов, но и адреса их проживания и регистрации, а также информация о течении болезни и заборах анализов.

Утечка, предположительно, произошла через рабочие чаты московских больниц и станций скорой помощи. Когда сведения дошли до журналистов, часть чатов в Telegram была удалена, пишет Znak.com.