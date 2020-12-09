В мэрии Москвы объяснили утечку данных 300 тыс. переболевших COVID
Власти Москвы объяснили, как произошла утечка персональных данных переболевших коронавирусом москвичей. По словам руководителя департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко, никакого взлома или другого несанкционированного вмешательства в работу информационных систем правительства Москвы не было.
«Утечка произошла вследствие человеческого фактора: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьем лицам», — заявил Лысенко, пообещав, что по результатам проверки «будут приняты меры».
Поводом для проверки послужила информация издания Readovka о том, что в онлайн-доступе оказались данные 300 тыс. человек, перенесших коронавирус в Москве. В базе данных оказались не только ФИО пациентов, но и адреса их проживания и регистрации, а также информация о течении болезни и заборах анализов.
Утечка, предположительно, произошла через рабочие чаты московских больниц и станций скорой помощи. Когда сведения дошли до журналистов, часть чатов в Telegram была удалена, пишет Znak.com.
Комментарии читателей Оставить комментарий
только начало.
Зачем мне их объяснения? Нужен их доклад кто понёс какое наказание, и что сделано, чтобы подобное не повторилось.
Отродясь такого не было, и вот опять.
"...Сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьем лицам», — заявил Лысенко, пообещав, что по результатам проверки «будут приняты меры...»
А какие меры будут приняты к тем кто допустил фальсификацию? Какие цели они преследовали фальсифицируя данные? К каким последствиям привела эта фальсификация?
База данных в виде файла Excel??! Это что, такой уровень нынешних руководителей IT? Может ещё и Microsoft Office крякнутый? А зарплаты этих ай-яй-яй-тишников никто не хочет озвучить? (в размере около 300000...500000₽ по белому, если мне не изменяет память) Как?!! Тут уже не рука-лицо, а филейная часть-лицо... Впрочем, испанский стыд не наступает. Даже незрячий способен разглядеть полную утрату профессионализма в "современном" руководстве субъектов федерации России. А оне ещё мне пытаются впарить новодел приложения "Метро Москвы"))).