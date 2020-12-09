В мэрии Москвы объяснили утечку данных 300 тыс. переболевших COVID

Медицинский центр в Коммунарке © KM.RU, Кирилл Дуболев

Власти Москвы объяснили, как произошла утечка персональных данных переболевших коронавирусом москвичей. По словам руководителя департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко, никакого взлома или другого несанкционированного вмешательства в работу информационных систем правительства Москвы не было.

«Утечка произошла вследствие человеческого фактора: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьем лицам», — заявил Лысенко, пообещав, что по результатам проверки «будут приняты меры».

Поводом для проверки послужила информация издания Readovka о том, что в онлайн-доступе оказались данные 300 тыс. человек, перенесших коронавирус в Москве. В базе данных оказались не только ФИО пациентов, но и адреса их проживания и регистрации, а также информация о течении болезни и заборах анализов.

Утечка, предположительно, произошла через рабочие чаты московских больниц и станций скорой помощи. Когда сведения дошли до журналистов, часть чатов в Telegram была удалена, пишет Znak.com.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.12.2020, 20:50
    Гость: 1

    Зачем мне их объяснения? Нужен их доклад кто понёс какое наказание, и что сделано, чтобы подобное не повторилось.

  4. 09.12.2020, 18:04
    Гость: Русский

    "...Сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьем лицам», — заявил Лысенко, пообещав, что по результатам проверки «будут приняты меры...»
    А какие меры будут приняты к тем кто допустил фальсификацию? Какие цели они преследовали фальсифицируя данные? К каким последствиям привела эта фальсификация?

  5. 09.12.2020, 17:46
    Гость: Оттудова

    База данных в виде файла Excel??! Это что, такой уровень нынешних руководителей IT? Может ещё и Microsoft Office крякнутый? А зарплаты этих ай-яй-яй-тишников никто не хочет озвучить? (в размере около 300000...500000₽ по белому, если мне не изменяет память) Как?!! Тут уже не рука-лицо, а филейная часть-лицо... Впрочем, испанский стыд не наступает. Даже незрячий способен разглядеть полную утрату профессионализма в "современном" руководстве субъектов федерации России. А оне ещё мне пытаются впарить новодел приложения "Метро Москвы"))).

Все комментарии (7)
Выбор читателей
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Чьи интересы будет защищать Чубайс перед Западом от имени Кремля
© KM.RU, Алексей Белкин
Путь упрощения: зачем предлагать убрать Толстого и Шолохова из школьной программы?
Утечка секретных данных: в Таганроге обокрали «самолет судного дня»
Представлено новое доказательство того, что США не были на Луне
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Проживающему в Дании гражданину России предъявили обвинения в шпионаже
Вакцинация © KM.RU, Наталья Ступникова
Мишустин спрогнозировал «взрывной спрос» на российскую вакцину от COVID-19
На организаторов ежегодного поп-фестиваля «Песня года» Роспотребнадзор завел
На организаторов «Песни года» завели дело из-за несоблюдения санитарных мер
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Песков назвал протесты рестораторов в Петербурге неуважением к людям
Определен самый популярный в России фильм в уходящем году
Определен самый популярный в России фильм в уходящем году
«Роснефть» открыла уникальное месторождение в Карском море
Фото с сайта kremlin.ru
Путин потребовал не допустить проблем с продуктами, как в СССР
Фото с сайта pixabay.com
Турция отказалась от российской вакцины «Спутник V»