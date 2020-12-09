Путин потребовал не допустить проблем с продуктами, как в СССР

Фото с сайта kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости ситуации, когда у россиян не хватает денег на еду по рыночным ценам, и потребовал обратить на нее особое внимание. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе совещания с членами кабмина российский лидер напомнил, что во времена Советского Союза люди не могли купить еду из-за дефицита, а сейчас причины могут быть другими. «Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе. Помните, как тогда говорили? Говорили так: "В СССР есть все, только не всем хватает". Но тогда не хватало, потому что дефицит был», — заметил он.

Сейчас же, продолжил Путин, может не хватать, потому что у граждан денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке.

Таким образом глава государства отреагировал на слова главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о том, что по основным продуктам питания показатели самообеспеченности в России достигнуты.

Средняя заработная плата в сельском хозяйстве также увеличилась, заявил министр. Он отметил, что по итогам девяти месяцев 2020 года она достигла 30,1 тыс. руб., что на 2 тыс. руб. больше, чем в прошлом году.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.12.2020, 01:51
    Гость: Алексей

    СССР тоже был разный, если брать горби или ленина, то да было очень голодно, если Сталина, то постепенно к середине 30 годов после анархии первых лет революции стало нормально, потом война и уже в 1947 году тоже стало нормально, при Хрушёве было плохо, при Брежневе нормально.
    Всё самое необходимое было и было доступно по цене, сейчас проблема в другом в мизерных зарплатах а с придумками про вирусы ещё хуже будет...

  3. 10.12.2020, 01:22
    Гость: Евгений В

    Сталин запрещал применение продуктов и лекарств искусственного происхождения, воздействие которых на человека не до конца изучено. Он считал это не менее важным, чем развитие атомной энергетики, поэтому даже рецепт колбасы утверждал сам.
    А сейчас массово, в угоду ВТО и алчных "рыночных" производителей, по...ны все советские ГОСТы и внедряются вредные для организма продукты, и рекламируются только они. Яркие упаковки, на которых нормальному рядовому покупателю не возможно прочитать состав продукта и адрес конкретного производителя. Сейчас молочные продукты, масло, мясо свиней и птицы, все напитки, включая соки, конфеты, овощи и крупы с ГМО, хлеб - все содержат вредные для людей вещества. Сейчас даже коньяк - сплошная подделка. А лекарства?

  4. 10.12.2020, 00:15
    Гость: Похоже дело идёт

    к концу. В 17-м Николашка тоже просил своих министров не допускать проблем с жратвой.

  5. 10.12.2020, 00:15
    Гость: НХ

    Проблемы с продуктами стали появляться в результате деятельности Горбачёва. А с 1990 г. в стране искусственно вызывали проблемы с завозом продуктов в большие города, чтобы вызвать массовое недовольство населения. В действительности, производилось собственных основных продуктов питания на душу населения больше, чем сегодня в РФ.

Все комментарии (33)
Выбор читателей
Социал-дарвинизм косит россиян
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Почему англосаксы едины, а славяне разобщены: причины дисбаланса
© KM.RU, Алексей Белкин
Путь упрощения: зачем предлагать убрать Толстого и Шолохова из школьной программы?
Утечка секретных данных: в Таганроге обокрали «самолет судного дня»
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Проживающему в Дании гражданину России предъявили обвинения в шпионаже
Вакцинация © KM.RU, Наталья Ступникова
Мишустин спрогнозировал «взрывной спрос» на российскую вакцину от COVID-19
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Песков назвал протесты рестораторов в Петербурге неуважением к людям
Медицинский центр в Коммунарке © KM.RU, Кирилл Дуболев
В мэрии Москвы объяснили утечку данных 300 тыс. переболевших COVID
«Роснефть» открыла уникальное месторождение в Карском море
Фото с сайта pixabay.com
Турция отказалась от российской вакцины «Спутник V»
Бывшего топ-менеджера «Ростеха» Лалетину заподозрили в мошенничестве
Минздрав Турции допустил возможность закупки российской вакцины