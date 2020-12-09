Путин потребовал не допустить проблем с продуктами, как в СССР

18:27 9.12.2020

Президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости ситуации, когда у россиян не хватает денег на еду по рыночным ценам, и потребовал обратить на нее особое внимание. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе совещания с членами кабмина российский лидер напомнил, что во времена Советского Союза люди не могли купить еду из-за дефицита, а сейчас причины могут быть другими. «Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе. Помните, как тогда говорили? Говорили так: "В СССР есть все, только не всем хватает". Но тогда не хватало, потому что дефицит был», — заметил он.

Сейчас же, продолжил Путин, может не хватать, потому что у граждан денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке.

Таким образом глава государства отреагировал на слова главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о том, что по основным продуктам питания показатели самообеспеченности в России достигнуты.

Средняя заработная плата в сельском хозяйстве также увеличилась, заявил министр. Он отметил, что по итогам девяти месяцев 2020 года она достигла 30,1 тыс. руб., что на 2 тыс. руб. больше, чем в прошлом году.