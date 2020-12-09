Путин потребовал не допустить проблем с продуктами, как в СССР
Президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости ситуации, когда у россиян не хватает денег на еду по рыночным ценам, и потребовал обратить на нее особое внимание. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе совещания с членами кабмина российский лидер напомнил, что во времена Советского Союза люди не могли купить еду из-за дефицита, а сейчас причины могут быть другими. «Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе. Помните, как тогда говорили? Говорили так: "В СССР есть все, только не всем хватает". Но тогда не хватало, потому что дефицит был», — заметил он.
Сейчас же, продолжил Путин, может не хватать, потому что у граждан денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке.
Таким образом глава государства отреагировал на слова главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о том, что по основным продуктам питания показатели самообеспеченности в России достигнуты.
Средняя заработная плата в сельском хозяйстве также увеличилась, заявил министр. Он отметил, что по итогам девяти месяцев 2020 года она достигла 30,1 тыс. руб., что на 2 тыс. руб. больше, чем в прошлом году.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Может быть ум и аршин не тот?
СССР тоже был разный, если брать горби или ленина, то да было очень голодно, если Сталина, то постепенно к середине 30 годов после анархии первых лет революции стало нормально, потом война и уже в 1947 году тоже стало нормально, при Хрушёве было плохо, при Брежневе нормально.
Всё самое необходимое было и было доступно по цене, сейчас проблема в другом в мизерных зарплатах а с придумками про вирусы ещё хуже будет...
Сталин запрещал применение продуктов и лекарств искусственного происхождения, воздействие которых на человека не до конца изучено. Он считал это не менее важным, чем развитие атомной энергетики, поэтому даже рецепт колбасы утверждал сам.
А сейчас массово, в угоду ВТО и алчных "рыночных" производителей, по...ны все советские ГОСТы и внедряются вредные для организма продукты, и рекламируются только они. Яркие упаковки, на которых нормальному рядовому покупателю не возможно прочитать состав продукта и адрес конкретного производителя. Сейчас молочные продукты, масло, мясо свиней и птицы, все напитки, включая соки, конфеты, овощи и крупы с ГМО, хлеб - все содержат вредные для людей вещества. Сейчас даже коньяк - сплошная подделка. А лекарства?
к концу. В 17-м Николашка тоже просил своих министров не допускать проблем с жратвой.
Проблемы с продуктами стали появляться в результате деятельности Горбачёва. А с 1990 г. в стране искусственно вызывали проблемы с завозом продуктов в большие города, чтобы вызвать массовое недовольство населения. В действительности, производилось собственных основных продуктов питания на душу населения больше, чем сегодня в РФ.