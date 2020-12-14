Роспотребназдор назвал дату появления нулевого пациента с COVID-19 в РФ

Первый заболевший COVID-19 в России, с которого в стране началось распространение вируса, был выявлен 1 марта, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

По словам Поповой, к 17 марта в РФ был уже сотый случай заболевания. Она отметила, что самыми первыми случаями COVID-19 в РФ были три случая из Китая, но благодаря своевременным карантинным мерам они не дали толчок к распространению инфекции.

Глава ведомства рассказала, что пандемический потенциал коронавируса стал понятен российским специалистам уже в январе.

"Как только наши китайские коллеги определились с его свойствами, стало понятно, что это именно вирус с пандемическим потенциалом, и нужно разворачивать все мероприятия", - сказала Попова.

Она отметила, что значимых изменений в коронавирусе, циркулирующем в России, на сегодняшний день нет. В стране очень внимательно следят за вирусом, идет мониторинг ситуации, ни одно изменение вируса ученые не пропускают.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.12.2020, 10:45
    Гость: demos

    Вон оно чо, Михалыч! А я то в январе переболел. Надо было подождать, пока в Китае не выявят.(

  2. 14.12.2020, 10:39
    Гость: Оттудова

    Знаем-знаем, это произошло сразу после голосования по поправкам в Конституцию. Так и появился Нулевой Пациент ;-). ("История земли русской" том 5, стр. 392, издательство "Кремлёвские сказки").

  3. 14.12.2020, 10:30
    Гость: ха-ха-ха

    Я странным образом заболел после того как прилетел первый самолёт из Китая. Ну а после объявления борьбы с заразой болезнь стала уже обыденным явлением. Это как надо понимать если не как искусственное распространение заразы?

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