Роспотребназдор назвал дату появления нулевого пациента с COVID-19 в РФ
Первый заболевший COVID-19 в России, с которого в стране началось распространение вируса, был выявлен 1 марта, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1" (ВГТРК).
По словам Поповой, к 17 марта в РФ был уже сотый случай заболевания. Она отметила, что самыми первыми случаями COVID-19 в РФ были три случая из Китая, но благодаря своевременным карантинным мерам они не дали толчок к распространению инфекции.
Глава ведомства рассказала, что пандемический потенциал коронавируса стал понятен российским специалистам уже в январе.
"Как только наши китайские коллеги определились с его свойствами, стало понятно, что это именно вирус с пандемическим потенциалом, и нужно разворачивать все мероприятия", - сказала Попова.
Она отметила, что значимых изменений в коронавирусе, циркулирующем в России, на сегодняшний день нет. В стране очень внимательно следят за вирусом, идет мониторинг ситуации, ни одно изменение вируса ученые не пропускают.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вон оно чо, Михалыч! А я то в январе переболел. Надо было подождать, пока в Китае не выявят.(
Знаем-знаем, это произошло сразу после голосования по поправкам в Конституцию. Так и появился Нулевой Пациент ;-). ("История земли русской" том 5, стр. 392, издательство "Кремлёвские сказки").
Я странным образом заболел после того как прилетел первый самолёт из Китая. Ну а после объявления борьбы с заразой болезнь стала уже обыденным явлением. Это как надо понимать если не как искусственное распространение заразы?
Из Куршевеля богатая элита привезла в Москву чемоданы вирусов.
Это наш обнулённый гарант!