Роспотребназдор назвал дату появления нулевого пациента с COVID-19 в РФ

08:45 14.12.2020

Первый заболевший COVID-19 в России, с которого в стране началось распространение вируса, был выявлен 1 марта, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

По словам Поповой, к 17 марта в РФ был уже сотый случай заболевания. Она отметила, что самыми первыми случаями COVID-19 в РФ были три случая из Китая, но благодаря своевременным карантинным мерам они не дали толчок к распространению инфекции.

Глава ведомства рассказала, что пандемический потенциал коронавируса стал понятен российским специалистам уже в январе.

"Как только наши китайские коллеги определились с его свойствами, стало понятно, что это именно вирус с пандемическим потенциалом, и нужно разворачивать все мероприятия", - сказала Попова.

Она отметила, что значимых изменений в коронавирусе, циркулирующем в России, на сегодняшний день нет. В стране очень внимательно следят за вирусом, идет мониторинг ситуации, ни одно изменение вируса ученые не пропускают.