В Подмосковье закрыли мусорный полигон «Ядрово»

Фото с сайта twitter.com

В Волоколамске (Московская область) закрыли мусорный полигон «Ядрово». Об этом объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Полигон проработал 40 лет, теперь его ждет рекультивация.

Местные жители добивались закрытия объекта с 2018 года.

«Здесь находятся люди, которые проявляли очень высокую гражданскую активность. У нас, я признаю, сначала были тяжелые баталии, потом диалог, и нужно отдать должное — мы нашли общий язык. Наша работа не прекращается и рекультивация должна быть следующим этапом», — сказал Воробьев (цитата по Telegram-каналу «Воробьев LIVE»).

По его словам, цель властей – рекультивировать все полигоны. Воробьев также отметил, что разделение мусора дает результат: в этом году на полигоны было привезено на 2 миллиона тонн меньше, чем в 2019-м.

Жители Волоколамского района стали писать жалобы из-за запаха с мусорного полигона «Ядрово» с 2018 года. Активисты провели несколько митингов. Губернатор взял ситуацию под свой контроль. В начале года Андрей Воробьев пообещал закрыть полигон в декабре. В декабре Росприроднадзор во время проверки «Ядрово» выявил 51 нарушение.

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