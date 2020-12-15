Госдума вводит штрафы до 150 тысяч для чиновников за оскорбления граждан

Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников в отношении россиян. В основном чтении парламентарии уточнили, что именно можно расценивать оскорблением, и расширили круг госслужащих, которых касаются поправки.

Авторами законопроекта стали секретарь генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Политики объяснили поддержку документа тем, что граждане хотят видеть в представителях власти не «зарвавшихся новых дворян», а тех, кто служит людям.

Согласно инициативе, оскорбление, совершенное госслужащим или муниципальным служащим в связи с осуществлением своих полномочий, влечет за собой штрафа в размере от 50 до 100 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года. За повторное нарушение вводится штраф в размере 100-150 тысяч рублей либо дисквалификация (лишение права замещать должности чиновников) на срок до двух лет.

Кроме того, повышаются и административные штрафы за оскорбление в целом. Согласно законопроекту, максимальная сумма взыскания вырастет для граждан с трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - с 30 до 50 тысяч, а для компаний - со 100 до 200 тысяч рублей.

Как поясняют авторы инициативы, новая формулировка предполагает, что оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и «в иной, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности, форме». При этом оскорбления в Сети будут приравниваться в плане наказания к публичным.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 15.12.2020, 15:46
    Гость: ---------

    Граждане считают, что их размер пенсии и принятый размер МРОТА - это очень , очень грубое оскорбление, нанесенное гражданам Российской Федерации...
    И что ?

  5. 15.12.2020, 15:36
    Гость: Шило

    Ну откудыва, у нас эта тупость!!!!
    Ну кто, эту Бурду внес в ГД!!!???
    Да чиновник, без оскобления, обует граждан, по полной, без шума и пыли!! Ты сам ему, еще должен будешь!!!
    Японское три НЕ, для чиновника:
    Не отсутстврвать.
    Не спать.
    Не чего не делать.
    Это и наш принцип, только, делать за плату!

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