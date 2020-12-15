Госдума вводит штрафы до 150 тысяч для чиновников за оскорбления граждан

15:16 15.12.2020

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников в отношении россиян. В основном чтении парламентарии уточнили, что именно можно расценивать оскорблением, и расширили круг госслужащих, которых касаются поправки.

Авторами законопроекта стали секретарь генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Политики объяснили поддержку документа тем, что граждане хотят видеть в представителях власти не «зарвавшихся новых дворян», а тех, кто служит людям.

Согласно инициативе, оскорбление, совершенное госслужащим или муниципальным служащим в связи с осуществлением своих полномочий, влечет за собой штрафа в размере от 50 до 100 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года. За повторное нарушение вводится штраф в размере 100-150 тысяч рублей либо дисквалификация (лишение права замещать должности чиновников) на срок до двух лет.

Кроме того, повышаются и административные штрафы за оскорбление в целом. Согласно законопроекту, максимальная сумма взыскания вырастет для граждан с трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - с 30 до 50 тысяч, а для компаний - со 100 до 200 тысяч рублей.

Как поясняют авторы инициативы, новая формулировка предполагает, что оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и «в иной, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности, форме». При этом оскорбления в Сети будут приравниваться в плане наказания к публичным.