Медведев счел «разнотык» хронической проблемой в России

Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков

Хронической бедой России является разнотык. Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев на заседании комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Его слова приводит РИА Новости.

Как пояснил чиновник, главное, чтобы работа велась согласованно. Медведев попросил Минздрав совместно с Минобразования и науки разработать межведомственный план научных исследований, чтобы скоординировать повестки для разных ведомств.

«Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык, и многие люди делают одну и ту же работу, во всяком случае, занимаются близкими тематиками», — сказал Медведев, намекнув на сборник «Разнотык» Михаила Зощенко.

По словам Медведева, Россия нуждается в проведении передовых научных исследований, цель которых — противодействие антимикробной резистентности.

Он также отметил, что в 2020 году в России выполняются 30 тематик научных исследований в области противодействия антимикробной резистентности в рамках госзадания. 23 из них — прикладные, две — фундаментальные, еще пять являются приоритетными работами по экспериментальным разработкам.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.12.2020, 00:58
    Гость: "Разнотык"

    По словам Медведева, Россия нуждается в проведении передовых научных исследований, цель которых — противодействие антимикробной резистентности.
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    Медведев до сих пор не понял, что бороться нужно не с "антимикробной резистентностью", а с биологическими лабораториями США, которые окружают Россию по всему периметру и учёные в которых создают враждебные всему человечеству смертельные микроорганизмы.
    С которыми, без серьёзных научных исследований, невозможно бороться.
    Что он там делает, в Совете Безопасности? Может, геном COVID-19 расшифровывает, чтобы дать достойный отпор создателям этого вируса, или же, внимательно слушает рекомендации ВОЗ, когда ему вешают "лапшу на уши" про пандемию?
    "Тык" сюда и "тык" туда? )))))
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    Как же надоели эти лицемеры во Власти, нагло врущие своему народу!

  3. 16.12.2020, 22:15
    Гость: В этот самый момент

    он думал о том как помочь всем живущим за чертой бедности, но ничего лучше фразы «а идите вы все в... бизнес» на ум не приходило.

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