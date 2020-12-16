Медведев счел «разнотык» хронической проблемой в России

17:28 16.12.2020

Хронической бедой России является разнотык. Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев на заседании комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Его слова приводит РИА Новости.

Как пояснил чиновник, главное, чтобы работа велась согласованно. Медведев попросил Минздрав совместно с Минобразования и науки разработать межведомственный план научных исследований, чтобы скоординировать повестки для разных ведомств.

«Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык, и многие люди делают одну и ту же работу, во всяком случае, занимаются близкими тематиками», — сказал Медведев, намекнув на сборник «Разнотык» Михаила Зощенко.

По словам Медведева, Россия нуждается в проведении передовых научных исследований, цель которых — противодействие антимикробной резистентности.

Он также отметил, что в 2020 году в России выполняются 30 тематик научных исследований в области противодействия антимикробной резистентности в рамках госзадания. 23 из них — прикладные, две — фундаментальные, еще пять являются приоритетными работами по экспериментальным разработкам.