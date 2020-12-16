В России научились предсказывать тяжесть течения коронавируса
Ученые российского Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) создали алгоритмы, способные с 90-процентной точностью прогнозировать тяжесть течения коронавируса. Об этом пишет ТАСС.
Эксперты изучили выборку из почти семи тысяч больных и переболевших COVID-19. В расчет брали все случаи: когда люди перенесли коронавирус без симптомов, в легкой форме, а также в среднетяжелой и тяжелой формах. В итоге специалисты ФМБА создали математические модели исхода болезни на основе алгоритмов машинного обучения.
Для выдачи прогноза алгоритм применяет ряд показателей. Это ферритин, С-реактивный белок и частота дыхательных движений. Кроме того, в модели учитывается скорость оседания эритроцитов и нейтрофильно-лимфоцитарное соотношение. Тяжесть течения коронавируса прогнозируется с точностью около 90%.
Как выяснили ученые, у мужчин вероятность смерти при инфицировании выше, чем у женщин. Помио этого, вероятность летального исхода повышается при индексе массы тела выше 30, в зависимости от возраста и уровней глюкозы.
Соглано отчету федерального оперативного штаба, в России на сегодня выявлено 2 707 945 случаев коронавируса. Более 2,1 миллиона инфицированных уже выздоровели. Жертвами коронавируса стали 47 968 россиян. По заболеваемости Россия сейчас занимает четвертое место в мире.
Комментарии читателей Оставить комментарий
У. Россия научилась ванговать ! Чего непонятого?
ЦИТАТА
Соглано отчету федерального оперативного штаба, в России на сегодня выявлено 2 707 945 случаев коронавируса. Более 2,1 миллиона инфицированных уже выздоровели. Жертвами коронавируса стали 47 968 россиян.
Я В ПЕРВЫЙ КЛАСС ПОШЁЛ В 1965 ГОДУ И НАС ОПЕРАЦИИ С ЧИСЛАМИ НАЗЫВАЛАСЬ АРИФМЕТИКОЙ
2707945-2100000=
607945-47968 = 559977 это столько больных? Или болеет на сегодня? Это первый вопрос.
Смертность 47968\2707945 х 100% =1,77%
Второй вопрос - это столько умерло за какой период? За период мер для не введения ЧС?
И знаете , что говорит официальный сайт Росстат
цитата
Основные причины
Главная причина смертей россиян ‒ различные болезни. От старости умирают лишь 5 % населения, от внешних причин 7,9 % в частности от несчастных случаев на транспорте 1 %, из них смертей в ДТП 0,8 %.
Вы понимаете!?
Если уничтожить болезни - то 95% счастливчиков не подвержены старости? И не умрёт, если не вляпаетя в 8,9% от внешних причин?
Но нет. вы умрёте из-за 8,9% от внешних причин?
А ПОЧЕМУ?
Читаем дальше или нет Ваше желание
https://rosinfostat.ru./smertnost/
точку после .ru убрать
здесь не арифметика... по старой арифметике Циалковского ракеты Королёв в космос запускал, а здесь бесовщина какая-то, а не арифметика
Ни че не понял!?
Рост количества разного рода деятелей, занимающихся предсказаниями, гаданиями, ворожбой и тому подобным, зависит напрямую от запроса публики. И очень характерен для эпохи перемен. Набираем семушков и начинаем зырить)).
Осталось только научиться его лечить.