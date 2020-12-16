В России научились предсказывать тяжесть течения коронавируса

© KM.RU, Кирилл Дуболев

Ученые российского Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) создали алгоритмы, способные с 90-процентной точностью прогнозировать тяжесть течения коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

Эксперты изучили выборку из почти семи тысяч больных и переболевших COVID-19. В расчет брали все случаи: когда люди перенесли коронавирус без симптомов, в легкой форме, а также в среднетяжелой и тяжелой формах. В итоге специалисты ФМБА создали математические модели исхода болезни на основе алгоритмов машинного обучения.

Для выдачи прогноза алгоритм применяет ряд показателей. Это ферритин, С-реактивный белок и частота дыхательных движений. Кроме того, в модели учитывается скорость оседания эритроцитов и нейтрофильно-лимфоцитарное соотношение. Тяжесть течения коронавируса прогнозируется с точностью около 90%.

Как выяснили ученые, у мужчин вероятность смерти при инфицировании выше, чем у женщин. Помио этого, вероятность летального исхода повышается при индексе массы тела выше 30, в зависимости от возраста и уровней глюкозы.

Соглано отчету федерального оперативного штаба, в России на сегодня выявлено 2 707 945 случаев коронавируса. Более 2,1 миллиона инфицированных уже выздоровели. Жертвами коронавируса стали 47 968 россиян. По заболеваемости Россия сейчас занимает четвертое место в мире.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.12.2020, 18:56
    Гость: АРИФМЕТИКА

    ЦИТАТА
    Соглано отчету федерального оперативного штаба, в России на сегодня выявлено 2 707 945 случаев коронавируса. Более 2,1 миллиона инфицированных уже выздоровели. Жертвами коронавируса стали 47 968 россиян.
    Я В ПЕРВЫЙ КЛАСС ПОШЁЛ В 1965 ГОДУ И НАС ОПЕРАЦИИ С ЧИСЛАМИ НАЗЫВАЛАСЬ АРИФМЕТИКОЙ
    2707945-2100000=
    607945-47968 = 559977 это столько больных? Или болеет на сегодня? Это первый вопрос.
    Смертность 47968\2707945 х 100% =1,77%
    Второй вопрос - это столько умерло за какой период? За период мер для не введения ЧС?

    И знаете , что говорит официальный сайт Росстат

    цитата

    Основные причины
    Главная причина смертей россиян ‒ различные болезни. От старости умирают лишь 5 % населения, от внешних причин 7,9 % в частности от несчастных случаев на транспорте 1 %, из них смертей в ДТП 0,8 %.

    Вы понимаете!?
    Если уничтожить болезни - то 95% счастливчиков не подвержены старости? И не умрёт, если не вляпаетя в 8,9% от внешних причин?
    Но нет. вы умрёте из-за 8,9% от внешних причин?
    А ПОЧЕМУ?
    Читаем дальше или нет Ваше желание
    https://rosinfostat.ru./smertnost/
    точку после .ru убрать
    здесь не арифметика... по старой арифметике Циалковского ракеты Королёв в космос запускал, а здесь бесовщина какая-то, а не арифметика

  4. 16.12.2020, 15:14
    Гость: Оттудова

    Рост количества разного рода деятелей, занимающихся предсказаниями, гаданиями, ворожбой и тому подобным, зависит напрямую от запроса публики. И очень характерен для эпохи перемен. Набираем семушков и начинаем зырить)).

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