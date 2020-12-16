В России научились предсказывать тяжесть течения коронавируса

13:41 16.12.2020

Ученые российского Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) создали алгоритмы, способные с 90-процентной точностью прогнозировать тяжесть течения коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

Эксперты изучили выборку из почти семи тысяч больных и переболевших COVID-19. В расчет брали все случаи: когда люди перенесли коронавирус без симптомов, в легкой форме, а также в среднетяжелой и тяжелой формах. В итоге специалисты ФМБА создали математические модели исхода болезни на основе алгоритмов машинного обучения.

Для выдачи прогноза алгоритм применяет ряд показателей. Это ферритин, С-реактивный белок и частота дыхательных движений. Кроме того, в модели учитывается скорость оседания эритроцитов и нейтрофильно-лимфоцитарное соотношение. Тяжесть течения коронавируса прогнозируется с точностью около 90%.

Как выяснили ученые, у мужчин вероятность смерти при инфицировании выше, чем у женщин. Помио этого, вероятность летального исхода повышается при индексе массы тела выше 30, в зависимости от возраста и уровней глюкозы.

Соглано отчету федерального оперативного штаба, в России на сегодня выявлено 2 707 945 случаев коронавируса. Более 2,1 миллиона инфицированных уже выздоровели. Жертвами коронавируса стали 47 968 россиян. По заболеваемости Россия сейчас занимает четвертое место в мире.