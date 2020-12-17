Google получил свой самый крупный штраф в России

Google оштрафовали на рекордные три миллиона рублей за выдачу в поиске запрещенной в России информации, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Таганского суда столицы Зульфии Гринчук.

Ранее Google уже выплачивал 500 тысяч (2018 год), 700 тысяч (2019-й) и полтора миллиона рублей (2020-й) за аналогичные нарушения. Нынешний штраф назначен за повторное неисполнение требование. 

Ранее Роскомнадзор сообщал, что поиск в Google по-прежнему выдает сведения об интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен на территории России, в том числе к сайтам с экстремистским, порнографическим, суицидальным контентом. Было возбуждено административное дело, санкция статьи предусматривает штраф от полутора до пяти миллионов рублей.

По данным ведомства, в среднем Google не удаляет из поисковой выдачи до 30 процентов "опасного" контента.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.12.2020, 18:19
    Гость: вропейский быватель

    с экстремистским, порнографическим, суицидальным контентом.

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    Западные ценности были всегда многостороними, дайте мне верефку !

  3. 17.12.2020, 17:44
    Гость: Алексей

    Скоро Google будут штрафовать за выдачу любой информации с запросом "Навальный".

  4. 17.12.2020, 17:27
    Гость: Оттудова

    Может начнём возбуждать уголовные дела на тех, кто ищет запрещённую информацию через этот поисковик? И заплатите ему 3 млн. ₽ за сотрудничество. Оплатится сторицей. Сколько преступного элемента будет выявлено и наказано. А то развели тут ИБД, понимаешь.

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