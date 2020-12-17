Google получил свой самый крупный штраф в России

15:30 17.12.2020

Google оштрафовали на рекордные три миллиона рублей за выдачу в поиске запрещенной в России информации, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Таганского суда столицы Зульфии Гринчук.

Ранее Google уже выплачивал 500 тысяч (2018 год), 700 тысяч (2019-й) и полтора миллиона рублей (2020-й) за аналогичные нарушения. Нынешний штраф назначен за повторное неисполнение требование.

Ранее Роскомнадзор сообщал, что поиск в Google по-прежнему выдает сведения об интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен на территории России, в том числе к сайтам с экстремистским, порнографическим, суицидальным контентом. Было возбуждено административное дело, санкция статьи предусматривает штраф от полутора до пяти миллионов рублей.

По данным ведомства, в среднем Google не удаляет из поисковой выдачи до 30 процентов "опасного" контента.