Завершилась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина - 2020

У Ходжи Насреддина ишак по крайней мере учился говорить по-человечески, а тут даже этого не предусмотрено. Вранье во всем и не несет ответственности за свой обман. Все же видят и понимают для чего раздута ежегодная пиар-конференция гаранта, который не будет отвечать за результат даже если чудом сможет сохранить свою власть. (пора на нары, прогулы ставят). Вранье, ложь о "счастливом" будущем, стала для него единственным способом оправдать свое бессилие по выходу из экономического кризиса. Он и во внешней политике играет, как на балалайке. Народ должен понять, что Россия на грани потери государственности, страна разворована самим гарантом и его бандитской камарильей. Опомнитесь. Этот подонок по крайней мере должен уйти ДОБРОВОЛЬНО. Времени осталось мало