Завершилась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина - 2020

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы из своей резиденции в Ново-Огарево.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.12.2020, 18:10
    Гость: ABCD

    У него и у Горби есть общее- и тот и другой популисты -демагоги.
    и тот и другой развешивали на ушах народа "клюкву" и лапшу о переменах в жизни нужно только потерпеть чуток.
    В 2000г нужно было потерпеть до 2020г, а сейчас уже до 2034г, ну а потом до 2055г.

  2. 17.12.2020, 18:02
    Гость: укр

    Путин о Донбассе: "Россия как поддерживала Донбасс, так и будет — и мы будем наращивать поддержку. В налаживании производства, социальных вопросах, вопросах инфраструктурного характера».(с)
    Пора принять неизбежное. Надо прекращать участвовать в переговорах ни о чем. Строить полноценную границу, ставить пограничников, развивать инфраструктуру. Короче говоря, поставить крест на возврате Донбасса с помощью минской магии. Магия сработает только так, как захочет Путин.

  4. 17.12.2020, 17:21
    Гость: Светлана_окб

    У Ходжи Насреддина ишак по крайней мере учился говорить по-человечески, а тут даже этого не предусмотрено. Вранье во всем и не несет ответственности за свой обман. Все же видят и понимают для чего раздута ежегодная пиар-конференция гаранта, который не будет отвечать за результат даже если чудом сможет сохранить свою власть. (пора на нары, прогулы ставят). Вранье, ложь о "счастливом" будущем, стала для него единственным способом оправдать свое бессилие по выходу из экономического кризиса. Он и во внешней политике играет, как на балалайке. Народ должен понять, что Россия на грани потери государственности, страна разворована самим гарантом и его бандитской камарильей. Опомнитесь. Этот подонок по крайней мере должен уйти ДОБРОВОЛЬНО. Времени осталось мало

  5. 17.12.2020, 17:02
    Гость: Ирина Я

    Вопрсы - дебильные, ответы накаченного ботоксом еще дебильнее. И не надо обижаться россиянам, когда их называют бы... И точка. Грустно, что Россия в лице этого урода опустилась ниже плинтуса.

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