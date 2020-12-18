Бывший зять Мишустина выиграл суд у Навального

© KM.RU, Алексей Белкин

Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск предпринимателя Александра Удодова к оппозиционеру Алексею Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации. Основатель ФБК должен будет выплатить 350 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Ковалеву.

«Люблинский суд постановил признать сведения порочащими и взыскать с Навального в пользу Удодова компенсацию морального вреда в размере 350 тыс. руб.», — цитирует свою собеседницу агентство.

Ранее 18 декабря стало известно о разводе Александра Удодова с сестрой главы правительства РФ Михаила Мишустина.

Иск к Навальному Удодов подал этим летом. Это произошло почти спустя полгода после того, как ФБК выпустил расследование, в котором со ссылкой на данные реестра недвижимости Нью-Йорка писал о шести квартирах, приобретенных компаниями, связанными с Удодовым, в жилом комплексе в центре Нью-Йорка в 2009–2010 годах.

Александр Удодов — инвестор и девелопер, член правления ООО «Евразийский трубопроводный консорциум» (с 2015 года). Он также является основателем компании «Афорра Девелопмент», которая владеет и управляет торговой недвижимостью. Владеет ТРЦ «Атлас» в Одинцовском районе Московской области и ТЦ «У Речного» в Москве.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.12.2020, 16:41
    Гость: www

    А расследование было, раз суд решил? Спрашиваю, потому что уже ничему не удивляюсь.

  2. 18.12.2020, 16:39
    Гость: Виктор

    Вот что значит, когда в стране начинает работать закон! А то распоясались оппозиционеры, проплаченные Госдепом! Придется этому недотравленному борцуну с режимом оставаться у своих спонсоров и покровителей, ибо не расплатиться ему по всем счетам в России, да еще и не ответил он за оскорбление участника ВОВ! На трёшечку наработал, голубок!

  4. 18.12.2020, 16:25
    Гость: PUH

    ... а когда его "отравили"? Забыл.... И, что, теперь мы лишились одного клоуна? Уже не ждать? Или ему насобирают на штраф?
    Какая жаль.... :)

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