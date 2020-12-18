Бывший зять Мишустина выиграл суд у Навального

15:40 18.12.2020

Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск предпринимателя Александра Удодова к оппозиционеру Алексею Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации. Основатель ФБК должен будет выплатить 350 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Ковалеву.

«Люблинский суд постановил признать сведения порочащими и взыскать с Навального в пользу Удодова компенсацию морального вреда в размере 350 тыс. руб.», — цитирует свою собеседницу агентство.

Ранее 18 декабря стало известно о разводе Александра Удодова с сестрой главы правительства РФ Михаила Мишустина.

Иск к Навальному Удодов подал этим летом. Это произошло почти спустя полгода после того, как ФБК выпустил расследование, в котором со ссылкой на данные реестра недвижимости Нью-Йорка писал о шести квартирах, приобретенных компаниями, связанными с Удодовым, в жилом комплексе в центре Нью-Йорка в 2009–2010 годах.

Александр Удодов — инвестор и девелопер, член правления ООО «Евразийский трубопроводный консорциум» (с 2015 года). Он также является основателем компании «Афорра Девелопмент», которая владеет и управляет торговой недвижимостью. Владеет ТРЦ «Атлас» в Одинцовском районе Московской области и ТЦ «У Речного» в Москве.