Бывший зять Мишустина выиграл суд у Навального
Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск предпринимателя Александра Удодова к оппозиционеру Алексею Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации. Основатель ФБК должен будет выплатить 350 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Ковалеву.
«Люблинский суд постановил признать сведения порочащими и взыскать с Навального в пользу Удодова компенсацию морального вреда в размере 350 тыс. руб.», — цитирует свою собеседницу агентство.
Ранее 18 декабря стало известно о разводе Александра Удодова с сестрой главы правительства РФ Михаила Мишустина.
Иск к Навальному Удодов подал этим летом. Это произошло почти спустя полгода после того, как ФБК выпустил расследование, в котором со ссылкой на данные реестра недвижимости Нью-Йорка писал о шести квартирах, приобретенных компаниями, связанными с Удодовым, в жилом комплексе в центре Нью-Йорка в 2009–2010 годах.
Александр Удодов — инвестор и девелопер, член правления ООО «Евразийский трубопроводный консорциум» (с 2015 года). Он также является основателем компании «Афорра Девелопмент», которая владеет и управляет торговой недвижимостью. Владеет ТРЦ «Атлас» в Одинцовском районе Московской области и ТЦ «У Речного» в Москве.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А расследование было, раз суд решил? Спрашиваю, потому что уже ничему не удивляюсь.
Вот что значит, когда в стране начинает работать закон! А то распоясались оппозиционеры, проплаченные Госдепом! Придется этому недотравленному борцуну с режимом оставаться у своих спонсоров и покровителей, ибо не расплатиться ему по всем счетам в России, да еще и не ответил он за оскорбление участника ВОВ! На трёшечку наработал, голубок!
Лёха их всех переживёт, всё это обнуляторское паучье племя.
... а когда его "отравили"? Забыл.... И, что, теперь мы лишились одного клоуна? Уже не ждать? Или ему насобирают на штраф?
Какая жаль.... :)
Вот , что значит деньги, суд, власть в одном кармане .