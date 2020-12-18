Россияне заплатят 23 млн за несвоевременное обследование на COVID-19
Более 23 миллионов рублей должны заплатить жители России в качестве штрафов за несвоевременное обследование на коронавирусную инфекцию COVID-19 после возвращения из-за границы, сообщает "Интерфакс".
По данным Роспотребнадзора, точная сумма штрафов, наложенных на граждан, составила 23 075 600 рублей.
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача все пребывающие из-за границы граждане РФ в течение трех дней со дня прибытия воздушным транспортом должны пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР и разместить их результаты на портале Госуслуг.
Роспотребнадзор еженедельно отслеживает санитарно-эпидемиологическую обстановку в других странах. Он учитывает показатель заболеваемости инфекцией за последние 14 дней, среднесуточный показатель темпа прироста за 14 дней и показатель распространения инфекции.
На текущий момент в большинстве стран отмечается осложнение ситуации по COVID-19. Эпидемиологическая обстановка соответствует всем критериям безопасности только на Сейшельских островах, в Танзании и Эфиопии, по двум из трех критериев - в Киргизии, Египте, Кубе и Мальдивах, одному из трех - в Великобритании, ОАЭ, Республике Корея, Сербии, Японии. По всем трем показателям отмечается несоответствие в Белоруссии, Казахстане, в Турции и Швейцарии
В связи с этим в Роспотребнадзоре отметили, что "при выезде в зарубежные страны возрастает риск заражения новой коронавирусной инфекцией".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну иди, милок, не плати штрафы. У бати своего спроси, что тогда будет.
"...в течение трех дней со дня прибытия воздушным транспортом должны..."
А прибывших морским транспортом необходимо обязать сойдя по трапу сбацать чечёточку! Не сбацал - штраф 10 тыр! И потекут в казну мильёны!
Вот где Клондайк! Вот где прорыв!
И заживём!!!
Надо писать так:
Россияне заплатят за всё!
или так:
Вы у нас за всё заплатите!
Кто заплатит, тот дурак!
Не кормите дармоедов! Они от этого плодятся ещё быстрее!