Россияне заплатят 23 млн за несвоевременное обследование на COVID-19

09:39 18.12.2020

Более 23 миллионов рублей должны заплатить жители России в качестве штрафов за несвоевременное обследование на коронавирусную инфекцию COVID-19 после возвращения из-за границы, сообщает "Интерфакс".

По данным Роспотребнадзора, точная сумма штрафов, наложенных на граждан, составила 23 075 600 рублей.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача все пребывающие из-за границы граждане РФ в течение трех дней со дня прибытия воздушным транспортом должны пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР и разместить их результаты на портале Госуслуг.

Роспотребнадзор еженедельно отслеживает санитарно-эпидемиологическую обстановку в других странах. Он учитывает показатель заболеваемости инфекцией за последние 14 дней, среднесуточный показатель темпа прироста за 14 дней и показатель распространения инфекции.

На текущий момент в большинстве стран отмечается осложнение ситуации по COVID-19. Эпидемиологическая обстановка соответствует всем критериям безопасности только на Сейшельских островах, в Танзании и Эфиопии, по двум из трех критериев - в Киргизии, Египте, Кубе и Мальдивах, одному из трех - в Великобритании, ОАЭ, Республике Корея, Сербии, Японии. По всем трем показателям отмечается несоответствие в Белоруссии, Казахстане, в Турции и Швейцарии

В связи с этим в Роспотребнадзоре отметили, что "при выезде в зарубежные страны возрастает риск заражения новой коронавирусной инфекцией".