С 1 января вступают в силу новые требования к установке новогодней ели дома

20:30 19.12.2020

МЧС России вводит с 1 января 2021 года новые правила установки новогодней ели дома.

«Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования», — цитирует текст соответствующего документа Газета.RU.

Отмечается, что эти требования предусмотрены правилами противопожарного режима, вступающими в силу 1 января 2021 года. Они будут действовать до 2026 года, после этого ведомство будет пересматривать их в соответствии с актуальной обстановкой.

В еще действующих правилах безопасности нет пункта про недопустимость загромождения елкой эвакуационного выхода. Кроме того, в них нет ничего о том, что дерево должно быть установлено в метре от систем отопления и кондиционирования.

В МЧС также считают, что искусственная ель намного безопаснее настоящей. По словам главного специалиста отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУ МЧС России по Москве Антона Гладилина, искусственная новогодняя елка загорается при температуре 500 °C, в то время для возгорания живого дерева необходим нагрев в два раза меньше — 228–264 °C.