С 1 января вступают в силу новые требования к установке новогодней ели дома

Новогодняя елка © KM.RU, Алексей Белкин

МЧС России вводит с 1 января 2021 года новые правила установки новогодней ели дома.

«Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования», — цитирует текст соответствующего документа Газета.RU.

Отмечается, что эти требования предусмотрены правилами противопожарного режима, вступающими в силу 1 января 2021 года. Они будут действовать до 2026 года, после этого ведомство будет пересматривать их в соответствии с актуальной обстановкой.

В еще действующих правилах безопасности нет пункта про недопустимость загромождения елкой эвакуационного выхода. Кроме того, в них нет ничего о том, что дерево должно быть установлено в метре от систем отопления и кондиционирования.

В МЧС также считают, что искусственная ель намного безопаснее настоящей. По словам главного специалиста отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУ МЧС России по Москве Антона Гладилина, искусственная новогодняя елка загорается при температуре 500 °C, в то время для возгорания живого дерева необходим нагрев в два раза меньше — 228–264 °C.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.12.2020, 02:30
    Гость: ABCD

    Уровень бюрократизма в стране уже стал зашкаливать просто.
    Чиновники стремятся "регулировать" всё в стране- лезут в семью, лезут в карман, лезут в трусы, лезут в лчиную жизнь. Нет уже места куда бы чиновники не сунули свой заскорузлый шнобель.

  3. 20.12.2020, 01:06
    Гость: АлексейВ

    Это уже похоже на реформы Михал Сергеича Горбачева. Он одно время даже новогодние ели отменил живые. А потом разрешил а потом и дерьмократию.

    Не знаю но наше МЧС по моему копирует все с этикеток упаковки ёлок в США. Видно таки часто в Майями на своих вилах бывают..

    Просто тут есть одно нно. Пиндосы своим леворуким кто не может установить ёлку сам, продают ее с подставкой за ещё $5-10 долларов. Там все уже сделано по приезду домой только воды в эту подставку налить. У печки ведь вряд-ли ее кто то поставит?:)

  4. 20.12.2020, 00:32
    Гость: Евгений В

    На очереди у думы разработка злободневной и необходимой темы, а именно - правил посещения домашнего туалета. А елки вообще надо запретить.

  5. 20.12.2020, 00:23
    Гость: замечание вскользь

    Н-да... Похоже, России ,действительно, пипец. Такого еще не было. Чо, частые возгорания, что ли? Ай, напиваются больно много?

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