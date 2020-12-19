С 1 января вступают в силу новые требования к установке новогодней ели дома
МЧС России вводит с 1 января 2021 года новые правила установки новогодней ели дома.
«Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования», — цитирует текст соответствующего документа Газета.RU.
Отмечается, что эти требования предусмотрены правилами противопожарного режима, вступающими в силу 1 января 2021 года. Они будут действовать до 2026 года, после этого ведомство будет пересматривать их в соответствии с актуальной обстановкой.
В еще действующих правилах безопасности нет пункта про недопустимость загромождения елкой эвакуационного выхода. Кроме того, в них нет ничего о том, что дерево должно быть установлено в метре от систем отопления и кондиционирования.
В МЧС также считают, что искусственная ель намного безопаснее настоящей. По словам главного специалиста отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУ МЧС России по Москве Антона Гладилина, искусственная новогодняя елка загорается при температуре 500 °C, в то время для возгорания живого дерева необходим нагрев в два раза меньше — 228–264 °C.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Уровень бюрократизма в стране уже стал зашкаливать просто.
Чиновники стремятся "регулировать" всё в стране- лезут в семью, лезут в карман, лезут в трусы, лезут в лчиную жизнь. Нет уже места куда бы чиновники не сунули свой заскорузлый шнобель.
Чтобы посмотреть, что при этом произойдет.
Это уже похоже на реформы Михал Сергеича Горбачева. Он одно время даже новогодние ели отменил живые. А потом разрешил а потом и дерьмократию.
Не знаю но наше МЧС по моему копирует все с этикеток упаковки ёлок в США. Видно таки часто в Майями на своих вилах бывают..
Просто тут есть одно нно. Пиндосы своим леворуким кто не может установить ёлку сам, продают ее с подставкой за ещё $5-10 долларов. Там все уже сделано по приезду домой только воды в эту подставку налить. У печки ведь вряд-ли ее кто то поставит?:)
На очереди у думы разработка злободневной и необходимой темы, а именно - правил посещения домашнего туалета. А елки вообще надо запретить.
Н-да... Похоже, России ,действительно, пипец. Такого еще не было. Чо, частые возгорания, что ли? Ай, напиваются больно много?