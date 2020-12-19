МИД вернет Боснии подаренную Лаврову икону после протеста Украины
Российский МИД вернет икону XVIII века, подаренную председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком главе ведомства Сергею Лаврову, чтобы выяснить ее происхождение.
14 декабря сербское информационное агентство «СРНА» сообщало, что в ходе визита Лаврова в Сараево Додик подарил Лаврову 300-летнюю икону в позолоченном окладе, найденную в Луганске. Отмечалось, что на обратной стороне образа был отпечатан штамп «УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия», пишет РБК.
Фото: СРНА
После этой публикации посольство Украины направило в МИД Боснии и Герцеговины ноту с требованием объяснить, почему Лаврову подарили найденную на «оккупированной» Россией территории икону. Дипломаты попросили объяснить ее происхождение и вернуть Украине.
Боснийская прокуратура начала проверку для установления происхождения иконы, а в российском МИДе заявили, что намерны вернуть икону дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Гиперщепетильность как то уже настораживает.
А вы, хакасы и комяки, какое отношение имеете к этому золоту и Крыму?
Самое комичное тут,что древние авторы хронисты отмечали такие свойства скифов,как (список свойств),и...полное равнодушие к золоту и пр. Те,для них это не было ценностью,просто материал.
....А сегодня эти глюпие деятели за бороды друг друга таскают из за скифского золота.)))))
Они (реликвии)имеют прямое отношение к Крыму, который на данный момент в составе РФ. А вот вы, галичане, какое отношение имеете к этому золоту и к Крыму?...тот еще вопрос.
Это не красит руководство России,если «хохлы» завтра еще что либо придумают, нужно сразу исполнить? Это может быть очень плохо для имиджа России.