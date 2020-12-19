МИД вернет Боснии подаренную Лаврову икону после протеста Украины

15:05 19.12.2020

Российский МИД вернет икону XVIII века, подаренную председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком главе ведомства Сергею Лаврову, чтобы выяснить ее происхождение.

14 декабря сербское информационное агентство «СРНА» сообщало, что в ходе визита Лаврова в Сараево Додик подарил Лаврову 300-летнюю икону в позолоченном окладе, найденную в Луганске. Отмечалось, что на обратной стороне образа был отпечатан штамп «УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия», пишет РБК.

Фото: СРНА

После этой публикации посольство Украины направило в МИД Боснии и Герцеговины ноту с требованием объяснить, почему Лаврову подарили найденную на «оккупированной» Россией территории икону. Дипломаты попросили объяснить ее происхождение и вернуть Украине.

Боснийская прокуратура начала проверку для установления происхождения иконы, а в российском МИДе заявили, что намерны вернуть икону дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола.