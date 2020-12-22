СК Петербурга начал сомневаться в версии об убийстве ученого-биолога

17:18 22.12.2020

Смерть ученого с мировым именем Александра Каганского во время посиделок с одноклассником в Калининском районе Петербурга, обрастая деталями, начинает вызывает у сотрудников СК и уголовного розыска всё больше вопросов.

Как стало известно «Фонтанке», 45-летний друг детства Каганского, с которым с 18 на 19 декабря ученый отмечал его день рождения в квартире многоэтажки на Замшиной улице, уверяет, что не наносил другу ножевое ранение в живот. По предварительной информации, он рассказывает, что после того, как они проснулись утром после застолья, он пошел готовить поздний завтрак, а Каганский ушел в ванную. Затем он якобы выскочил не очень вменяемый и схватился за нож.

Тело мужчины с ранением и травмами, характерными для падения, нашли около 12:40 под окнами 16-этажки. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 (убийство) УК РФ.

До сих пор следствие не смогло установить мотива, по которому одноклассник решил совершить преступление. Свою долю в сомнения внесли и эксперты, которые отметили, что полученные ранения могли быть нанесены мужчиной самому себе.

Погибший Александр Каганский был биологом с мировым именем. Он работал в лабораториях Петербурга, Вашингтона, Эдинбурга. В последнее время возглавлял Центр геномной и регенеративной медицины Дальневосточного Федерального университета во Владивостоке. Наряду с прочими исследованиями Каганский занимался поиском лекарства от рака.