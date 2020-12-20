Тело биолога с мировым именем нашли в одном из дворов Петербурга

18:59 20.12.2020

Тело известного ученого-биолога Александра Каганского нашли под окнами многоэтажного дома в Калининском районе Петербурга.

Накануне днем во дворе 16-этажного дома на улице Замшина обнаружили тело мужчины в нижнем белье. Как было установлено позднее, он выпал с 14-го этажа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Имя погибшего - Александр Каганский, ему было 45 лет. Он находился в гостях у знакомого. По предварительным данным, незадолго до трагедии между мужчинами возник конфликт, который хозяин квартиры отрицает и заявляет, что приятель совершил суицид.

При этом следствие полагает, что смерть не была добровольной. Кроме травм, характерных для падения с высоты, на теле погибшего нашли ножевые ранения. 45-летний знакомый, у которого он гостил, задержан, Следственный комитет возбудил дело об убийстве, сообщает Фонтанка.ру.

Погибший Александр Каганский был биологом с мировым именем. Он работал в лабораториях Петербурга, Вашингтона, Эдинбурга. В последнее время возглавлял Центр геномной и регенеративной медицины Дальневосточного Федерального университета во Владивостоке. Наряду с прочими исследованиями Каганский занимался поиском лекарства от рака.

По данным Mash, Александр прилетел в Петербург из Владивостока навестить могилы умерших родителей и остановился у своего одноклассника по престижной 566-й школе, медиаменеджера Игоря Иванова.