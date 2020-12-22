Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство

14:31 22.12.2020

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает экс-главам государства пожизненно занимать пост сенатора. Принятый закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта страны и «президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки». Из новой редакции убрали норму, дающую бывшему президенту трехмесячный срок на написание заявления о желании стать сенатором. Теперь он может сделать это в любое время.

Проект федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации» был внесен Владимиром Путиным в конце октября в рамках приведения законодательства в соответствие с принятыми поправками в Конституцию.

Напомним, в середине декабря комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству одобрил инициативу о неприкосновенности экс-президента и членов его семьи. Лишить иммунитета бывшего главу государства, согласно законопроекту, можно будет только на основании решения Совфеда после выдвижения Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении, подтвержденного Верховным и Конституционным судом.

Помимо этого, 17 ноября в Госдуму внесен законопроект о возможности действующему главе государства баллотироваться еще на два срока, если они истекают в момент вступления в силу поправок в Конституцию. Под такой критерий подходит только президент Владимир Путин.