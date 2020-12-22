Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство

Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает экс-главам государства пожизненно занимать пост сенатора. Принятый закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта страны и «президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки». Из новой редакции убрали норму, дающую бывшему президенту трехмесячный срок на написание заявления о желании стать сенатором. Теперь он может сделать это в любое время.

Проект федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации» был внесен Владимиром Путиным в конце октября в рамках приведения законодательства в соответствие с принятыми поправками в Конституцию.

Напомним, в середине декабря комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству одобрил инициативу о неприкосновенности экс-президента и членов его семьи. Лишить иммунитета бывшего главу государства, согласно законопроекту, можно будет только на основании решения Совфеда после выдвижения Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении, подтвержденного Верховным и Конституционным судом.

Помимо этого, 17 ноября в Госдуму внесен законопроект о возможности действующему главе государства баллотироваться еще на два срока, если они истекают в момент вступления в силу поправок в Конституцию. Под такой критерий подходит только президент Владимир Путин.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 22.12.2020, 19:36
    Гость: Рабинович

    В кои-то веки соглашусь с Титусом: право на пожизненное сенаторство Дмитрий Анатольевич заслужил.
    Четыре года он держал кресло для старшего товарища; по истечении срока честно вернул его обратно.
    Увеличил срок полномочий Президента в полтора раза - и не для себя, а для старшего товарища!
    Шесть лет возглавлял правительство, не мешая товарищу править страной и безропотно принимая на себя всю критику за его провалы.
    Словом, Дмитрий Анатольевич заслужил право стать пожизненным сенатором, а через годик - председателем Совета Федерации.
    А уж в 2024-м будет вполне естественным переехать с этого места - снова в Кремль...)))

  4. 22.12.2020, 19:29
    Гость: Беглый

    Господа тут все просто, а именно статья Уголовного Кодекса Российской Федерации.
    278.
    Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно направленные на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, -

    наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

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