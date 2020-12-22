Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает экс-главам государства пожизненно занимать пост сенатора. Принятый закон опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, в Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта страны и «президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки». Из новой редакции убрали норму, дающую бывшему президенту трехмесячный срок на написание заявления о желании стать сенатором. Теперь он может сделать это в любое время.
Проект федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации» был внесен Владимиром Путиным в конце октября в рамках приведения законодательства в соответствие с принятыми поправками в Конституцию.
Напомним, в середине декабря комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству одобрил инициативу о неприкосновенности экс-президента и членов его семьи. Лишить иммунитета бывшего главу государства, согласно законопроекту, можно будет только на основании решения Совфеда после выдвижения Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении, подтвержденного Верховным и Конституционным судом.
Помимо этого, 17 ноября в Госдуму внесен законопроект о возможности действующему главе государства баллотироваться еще на два срока, если они истекают в момент вступления в силу поправок в Конституцию. Под такой критерий подходит только президент Владимир Путин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Путину можно, кроме всей челяди
Крым !!! хотя бы из за одного этого
свободы на срок до двух лет.=
Комментаторам?
В кои-то веки соглашусь с Титусом: право на пожизненное сенаторство Дмитрий Анатольевич заслужил.
Четыре года он держал кресло для старшего товарища; по истечении срока честно вернул его обратно.
Увеличил срок полномочий Президента в полтора раза - и не для себя, а для старшего товарища!
Шесть лет возглавлял правительство, не мешая товарищу править страной и безропотно принимая на себя всю критику за его провалы.
Словом, Дмитрий Анатольевич заслужил право стать пожизненным сенатором, а через годик - председателем Совета Федерации.
А уж в 2024-м будет вполне естественным переехать с этого места - снова в Кремль...)))
Господа тут все просто, а именно статья Уголовного Кодекса Российской Федерации.
278.
Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно направленные на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, -
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.
Да,конечно,не учел возможный уход действующего...