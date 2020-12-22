ВОЗ оценила влияние на пандемию новой разновидности коронавируса

11:58 22.12.2020

Новый штамм COVID-19 не поменяет пандемию коронавируса. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«На этот момент мы не видим ситуацию, где вирус настолько изменился, что он меняет свое поведение и будет менять даже и пандемию», – заявила Вуйнович в интервью на канале «Россия 24».

Новый штамм COVID-19 не поменяет пандемию коронавируса. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович

Новый штамм COVID-19 не поменяет пандемию коронавируса. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«На этот момент мы не видим ситуацию, где вирус настолько изменился, что он меняет свое поведение и будет менять даже и пандемию», – заявила Вуйнович в интервью на канале «Россия 24».

Вуйнович пояснила, что мутация вируса – это нормальное проявление. Важно понять, что не любое изменение генома вируса значит изменение его поведения, отметила она.

По ее словам, ВОЗ ведет надзор за поведением COVID-19 и обменивается данными. На данный момент обнаружено много вариантов вируса, но значительного изменения его летальности или инфективности не наблюдается, сказала Вуйнович.

Глава Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов также отметил, что штаммы COVID-19, циркулирующие на территории РФ, не имеют значимых изменений, повышенной угрозы в ходе анализа выявлено не было.