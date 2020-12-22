ВОЗ оценила влияние на пандемию новой разновидности коронавируса

© KM.RU, Кирилл Дуболев

Новый штамм COVID-19 не поменяет пандемию коронавируса. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«На этот момент мы не видим ситуацию, где вирус настолько изменился, что он меняет свое поведение и будет менять даже и пандемию», – заявила Вуйнович в интервью на канале «Россия 24».

Новый штамм COVID-19 не поменяет пандемию коронавируса. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович

Новый штамм COVID-19 не поменяет пандемию коронавируса. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«На этот момент мы не видим ситуацию, где вирус настолько изменился, что он меняет свое поведение и будет менять даже и пандемию», – заявила Вуйнович в интервью на канале «Россия 24».

Вуйнович пояснила, что мутация вируса – это нормальное проявление. Важно понять, что не любое изменение генома вируса значит изменение его поведения, отметила она.

По ее словам, ВОЗ ведет надзор за поведением COVID-19 и обменивается данными. На данный момент обнаружено много вариантов вируса, но значительного изменения его летальности или инфективности не наблюдается, сказала Вуйнович.

Глава Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов также отметил, что штаммы COVID-19, циркулирующие на территории РФ, не имеют значимых изменений, повышенной угрозы в ходе анализа выявлено не было.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.12.2020, 13:47
    Гость: gvozd

    надо сказать что все развивается как по нотам, предсказанным "теоретиками заговора" - просто один в один.
    эти страшные "луды" обещали что после провала пропаганды, будет вып.. ой появится сам собой ниоткуда новый сгашный Говид.. что бы замаскировать последствия вакцинации и под его шумок введут Принудительную вакцинацию и биопаспорта - которые обещала еврокомиссия еще в 2017м.
    пока все идет по плану предсказанному "теоретиками", просто даже удивительно как это может быть..
    кстати о вакцинации - уже шестеро умерло, двое в афилактическом шоке, в сша дура медесестра добровольно уколовшаяся перед телекамерами - потеряла сознание сразу после укола... тоже перед камерами
    ну просто совпадение такое - вакцина нипричем..
    или она Опаснее самого Говида? не мооожет быыть..
    мы верим Кагалу, что бы он с нами не делал.

  2. 22.12.2020, 12:18
    Гость: гнус

    Лишнее подтверждение тому ,что все"вакцины",производство упаковок,шприцов очередной "развод""лохов" от фармамафии!Никто толком негарантирует "прививки",а "свистят" о "нормальной мутации".Всё как и прежде,кому война,кому "бабки" немеряные.По жизни ,как не употреблял "колёс" и не прививался так и далее буду жить !Будте здоровы!С наступающим!

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