ВОЗ оценила влияние на пандемию новой разновидности коронавируса
Новый штамм COVID-19 не поменяет пандемию коронавируса. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
«На этот момент мы не видим ситуацию, где вирус настолько изменился, что он меняет свое поведение и будет менять даже и пандемию», – заявила Вуйнович в интервью на канале «Россия 24».
Новый штамм COVID-19 не поменяет пандемию коронавируса. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович
Новый штамм COVID-19 не поменяет пандемию коронавируса. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
«На этот момент мы не видим ситуацию, где вирус настолько изменился, что он меняет свое поведение и будет менять даже и пандемию», – заявила Вуйнович в интервью на канале «Россия 24».
Вуйнович пояснила, что мутация вируса – это нормальное проявление. Важно понять, что не любое изменение генома вируса значит изменение его поведения, отметила она.
По ее словам, ВОЗ ведет надзор за поведением COVID-19 и обменивается данными. На данный момент обнаружено много вариантов вируса, но значительного изменения его летальности или инфективности не наблюдается, сказала Вуйнович.
Глава Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов также отметил, что штаммы COVID-19, циркулирующие на территории РФ, не имеют значимых изменений, повышенной угрозы в ходе анализа выявлено не было.
Комментарии читателей Оставить комментарий
надо сказать что все развивается как по нотам, предсказанным "теоретиками заговора" - просто один в один.
эти страшные "луды" обещали что после провала пропаганды, будет вып.. ой появится сам собой ниоткуда новый сгашный Говид.. что бы замаскировать последствия вакцинации и под его шумок введут Принудительную вакцинацию и биопаспорта - которые обещала еврокомиссия еще в 2017м.
пока все идет по плану предсказанному "теоретиками", просто даже удивительно как это может быть..
кстати о вакцинации - уже шестеро умерло, двое в афилактическом шоке, в сша дура медесестра добровольно уколовшаяся перед телекамерами - потеряла сознание сразу после укола... тоже перед камерами
ну просто совпадение такое - вакцина нипричем..
или она Опаснее самого Говида? не мооожет быыть..
мы верим Кагалу, что бы он с нами не делал.
Лишнее подтверждение тому ,что все"вакцины",производство упаковок,шприцов очередной "развод""лохов" от фармамафии!Никто толком негарантирует "прививки",а "свистят" о "нормальной мутации".Всё как и прежде,кому война,кому "бабки" немеряные.По жизни ,как не употреблял "колёс" и не прививался так и далее буду жить !Будте здоровы!С наступающим!