Павел Дуров анонсировал монетизацию Telegram

12:01 23.12.2020

Обслуживание работы мессенджера Telegram — по мере роста числа его пользователей — становится все дороже, а потому проект «начнет монетизироваться». Об этом в мессенджере написал основатель проекта Павел Дуров.

При этом Дуров пообещал, что все текущие сервисы Telegram останутся для пользователей бесплатными. Личные и групповые чаты по-прежнему будут свободны от рекламы.

«Помимо них мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно»,— написал он.

Разработчики Telegram создадут рекламную платформу для каналов. С промощью нее компании смогут покрывать расходы на трафик и серверы, одновременно обеспечивая комфорт пользователей Telegram. Известные публичные каналы смогут монетизироваться через эту платформу, а их владельцы — получать бесплатный трафик пропорционально их охвату.

Продажа Telegram, по словам основателя мессенджера, не рассматривается, так как миру нужен независимый мессенджер, а потому уже со следующего года проект изменится так, чтобы начать зарабатывать самостоятельно.

«Благодаря достигнутому масштабу, мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво — большинство пользователей едва ли заметят какие-либо серьезные изменения», — пообещал предприниматель.