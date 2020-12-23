Павел Дуров анонсировал монетизацию Telegram
Обслуживание работы мессенджера Telegram — по мере роста числа его пользователей — становится все дороже, а потому проект «начнет монетизироваться». Об этом в мессенджере написал основатель проекта Павел Дуров.
При этом Дуров пообещал, что все текущие сервисы Telegram останутся для пользователей бесплатными. Личные и групповые чаты по-прежнему будут свободны от рекламы.
«Помимо них мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно»,— написал он.
Разработчики Telegram создадут рекламную платформу для каналов. С промощью нее компании смогут покрывать расходы на трафик и серверы, одновременно обеспечивая комфорт пользователей Telegram. Известные публичные каналы смогут монетизироваться через эту платформу, а их владельцы — получать бесплатный трафик пропорционально их охвату.
Продажа Telegram, по словам основателя мессенджера, не рассматривается, так как миру нужен независимый мессенджер, а потому уже со следующего года проект изменится так, чтобы начать зарабатывать самостоятельно.
«Благодаря достигнутому масштабу, мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво — большинство пользователей едва ли заметят какие-либо серьезные изменения», — пообещал предприниматель.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"По большому счету в мире нет никакого свободного рынка" - В.И.Ленин ещё сто лет назад вас кадетов предупреждал об этом.
Дуров в одиночку борется с монополией хозяев денег и глобалистов-космополитов. Он как и мы все раньше верили в неприкосновенность и честный конкурентный либеральный рынок. На деле же мы увидели всепожирающего монстра и мировую финансовую закулису глобалистов, диктующих миру свои понятия и правила. По большому счету в мире нет никакого свободного рынка, либерализма и конкуренции. Бизнес только для своих космополитов, остальные выживают как могут. Все кто не принадлежит к этой конспирологической касте космополитов вынужден напрягаться и искать обходные пути чтобы удержаться на плаву.
Молодец парень. Так держать.