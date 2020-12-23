Онлайн-голосование во всей России может пройти на выборах в 2024 году

14:47 23.12.2020

Во всех регионах России может быть осуществлено электронное голосование к 2024 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Центризбиркома Эллу Памфилову.

«Реально уже после того пути, что мы уже прошли, после анализа опыта Москвы, после того, что мы наработали, после тех вызовов и сложностей, которые мы выявили, мы понимаем, что уверенно можно говорить о том, что дистанционное электронное голосование в масштабах всей страны может быть осуществлено в следующую федеральную кампанию, не к 2021 г., а к 2024 г.», — сказала глава ЦИК.

В столице и Нижнем Новгороде на голосовании по поправкам в Конституцию РФ использовали именно электронное голосование (дистанционное электронное голосование, или ДЭГ). А в сентябре текущего года данную систему протестировали в Курской и Ярославской областях на довыборах в Государственную думу.

Памфилова также добавила, что если от россиян поступит соответствующий запрос, то возможность голосовать в течение нескольких дней на выборах может сохраниться и после пандемии коронавируса. По ее словам, «какая-то вариативность в любом случае будет присутствовать», но главным фактором останется желание людей.