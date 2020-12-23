Оптимизировали и недоплачивали: как регионы выполняли «майские указы» президента

Счетная палата выявила недоплаты работникам бюджетной сферы, включая недоплачивание зарплат, сокращение штатов и увеличение рабочего времени

Младшему медицинскому персоналу хронически не доплачивали за работу. Зарплаты не индексировались, а там где прибавки все-таки появились, сделаны они были за счет сокращения персонала. Это обнаружила Счетная палата РФ, проверив реализацию «майских указов» президента. Всего аудиторы проверили 12 категорий работников бюджетной сферы и всюду были выявлены недоплаты за труд.

Указы президента, принятые в мае 2012 года, обеспечили опережающий рост оплаты труда в бюджетном секторе, отметили аудиторы Счетной палаты (аналитическая записка имеется в распоряжении «Газеты.Ru»).

«В целом по экономике в 2012-2019 годах зарплата выросла в 1,8 раза, в образовании – в 1,95 раза, в области здравоохранения и социальных услуг – в 2,1 раза», — говорится в документе СП.

Но ключевое слово в этом случае – «в целом», а в частности обнаружены значительные нарушения. Повысить зарплату медикам обещал президент России Владимир Путин. Это одна из основных задач «майских указов» 2012 года — поднять зарплаты бюджетников до 200% от средней по региону. Срок — до конца 2018 года. Но эта задача не была выполнена полностью, что и показала проверка Счетной палаты, проводившаяся по итогам 2018 и 2019 годов.

Как выясняется, самая неудовлетворительная ситуация с выполнением указа выявлена в 2020 году — снова в медицинской сфере.

«По 2019 году в целом ряде субъектов не были достигнуты нужные показатели. Наибольшие проблемы отмечены в сегменте «младший медицинский персонал»: показатели не достигли 48 субъектов из 85», — констатировал аудитор СП Сергей Штогрин.

Во многих регионах, как показала проверка, «рост оплаты труда сопровождался сокращением численности сотрудников». Младшего медицинского персонала за 2013-2019 годы стало меньше на 61,3%, социальных работников — на 32,6%.

Общая численность по всем двенадцати категориям бюджетников, внесенных в указ, сократилась за семь лет на 14,5 %.

Для того, чтобы выполнить «майские указы» и отчитаться об их выполнении, региональные власти нередко шли на хитрость.

Зарплату не прибавили, нагрузку увеличили



Использовалась так называемая оптимизация внутри бюджетных учреждений. Это когда работники, которым полагается повышение зарплаты в соответствии с указом, переводились в другие категории, которым прибавка не полагалась. «Можно было повышать заработную плату одним, а другим, может быть, даже сокращать», — отметил аудитор Штогрин.

При этом сама оптимизация кадров шла в отсутствие обязательных требований к организации нормирования труда в государственных и муниципальных учреждениях.

«В результате нагрузка на бюджетников выросла. Например, на одного социального работника – на 66,7%», — говорится в аналитической записке СП.

Президентские указы, как выяснилось в ходе проверки, реализовывались в условиях фактически «децентрализации оплаты труда в бюджетной сфере». То есть, на федеральном и региональном уровне применяются различные системы расчета и выплаты зарплат.

Региональные органы власти самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда подведомственных им госучреждений. «В результате ставки по одним и тем же должностям в разных регионах РФ отличаются в разы. Так, рекомендуемый оклад библиотекаря в Тамбовской области составляет 9 359 рублей, а в Пермском крае — 2 755 рублей», — отмечается в документе СП.

Аудиторы считают такую дифференциацию необоснованной. Это существенно затруднило реализацию майских указов в ряде субъектов. Например, по сегменту «педагогические работники дошкольных образовательных учреждений» показатели роста зарплат не достигнуты в 43 регионах.

Заинтересованность в извлечении прибыли



Проблема не только в децентрализации оплаты труда, но и в том, что без субвенций и субсидий из федерального центра регионы не в состоянии финансировать социальную сферу, комментирует ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Андрей Столяров.

«Уточню — условия предоставления субсидий и субвенций диктует Минфин. А логика этого министерства построена на минимизации любых расходов и затрат. Если ставить во главу угла количественный показатель — минимизация расходов на одного получившего «услугу» (в здравоохранении — на одного «пролеченного»), то и получаете соответствующий результат по росту зарплат», — говорит Столяров.

Минимизацию расходов можно получить также за счет необходимого, но дорогостоящего лечения. Или при помощи уменьшения количества обращений за медицинской помощью, добавляет эксперт.

«Урезать расходы можно просто при помощи отказа в лечении или созданием условий, затрудняющих получение медицинской услуги. Наложите на это еще медицинские страховые организации, чей интерес вовсе не излечение клиента, а максимизация прибыли. И в путь за здоровьем нации», — иронизирует Столяров.

Счетная палата рекомендовала Минтруду сделать наконец то, что было необходимо еще в 2012 году, — систематизировать отраслевые системы оплаты труда работников бюджетной сферы.

Кроме того, по мнению аудиторов Счетной палаты, необходимо дополнить действующие госпрограммы показателями, которые обяжут поддерживать уровни оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами 2012 года.

В Минтруде с замечаниями Счетной палаты согласились. По словам замминистра труда и социальной защиты Елены Мухтияровой, присутствовавшей на заседании коллегии СП, предложения аудиторов по систематизации требований к оплате труда уже реализуются.

Тем не менее, истории с неудовлетворительной оплатой труда в бюджетной сфере получат продолжение. В понедельник 21 декабря премьер Михаил Мишустин поручил решить проблему наличия кадров в медицинских учреждениях Кандалакшского района Мурманской области. Об этом говорится в утвержденном председателем правительства списке поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, состоявшейся 17 декабря.

Во время пресс-конференции один из жителей села Алакуртти пожаловался главе государства, что в местной больнице работает один-единственный врач. Минздраву поручено разобраться в этой ситуации и принять меры до 25 декабря.