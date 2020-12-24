Стало известно о похищении из здания МИД РФ миллиона долларов
Из главного здания МИД России на Смоленской-Сенной площади Москвы в 2019 году было украдено свыше 1 миллиона долларов. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По данным СМИ, преступление было совершено еще в конце 2019 года, однако его подробности стали известны лишь недавно. Главным подозреваемым стала ведущий специалист-эксперт Валютно-финансового департамента (ВФД) МИД РФ, 49-летняя Наталья Агальцова.
Как отмечает РЕН ТВ, деньги в размере 1,5 миллиона долларов (150 пачек стодолларовых купюр) доставили в столицу диппочтой. Российское посольство в Иране не могло отправить их денежным переводом из-за давления американских санкций и их партнеров на Кремль. 29 ноября почту внесли в кабинет Агальцовой в коробке из-под водки «Абсолют».
19 декабря в кабинете Агальцовой должна была пройти инкассация крупной суммы наличности в валюте. Но сотрудница дипведомства в тот день на работу не явилась, сообщив руководству о плохом самочувствии. Ее кабинет пришлось вскрыть. Внутри сотрудники дипведомства обнаружили беспорядок: пачки денег лежали на столе, часть находилась в инкассаторской сумке, стоявшей на полу. Недостача составила более миллиона долларов. Между тем во время ревизии, проведенной 16 декабря, недостачи не было.
Благоадря записям с видеокамер, силовики выяснили, что накануне проверки эксперт вышла из своего кабинета с двумя пакетами. 20 декабря правоохранители задержали Агальцову и ее сожителя, Василия Маковоза. На допросе подозреваемая заявила, что в день получения посылки не стала проверять ее содержимое, а когда ей велели сдать деньги в банк, обнаружила, что в коробке находится не вся сумма. Лишь верхний ряд купюр был номиналом в 100 долларов. Все остальные — в один доллар.
Испугавшись тюремного срока Агальцова сначала якобы хотела покрыть недостачу за счет кредита и собственных сбережений в виде 200 тысяч долларов, а когда поняла, что ничего не получится, решила покончить с собой, однако попытка оказалась неудачной.
Василий Маковоз на допросе заявил полицейским, что женщина пришла домой с пачкой денег (якобы накоплениями Агальцовой) и заявила, что у нее проблемы на работе. Деньги она велела спрятать — 149 тысяч долларов оперативники нашли в сейфе у соседа пары. Вскоре из соучастника преступления Маковоз превратился в свидетеля и был отпущен.
18 сентября 2020 года уголовное дело переквалифицировали со статьи 158 («Кража») на статью 160 («Присвоение или растрата») УК РФ, а Агальцову отпустили под подписку о невыезде. Сама Агальцева убеждена, что получит за свое преступление лишь условный срок.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Главное, что здесь юзеры постоянно жалуются на то, что их права на использование наличных денег скукоживаются. А тут в самом логове власти коробками анал таскают и хоть бы хны.
Пока за такое расстреливать не начнут, ничего не изменится.
Это бедного и нестатусного за украденный мешок картошки или поросенка сразу на нары.
А чему удивляться ? Там работают высокоморальные и нравственные люди, которые нашу страну перед всем миром представляют. Вот так они нас и представляют. В виде выносливых (от слова "выносить") людей.
представить подобное раньше просто не возможно . Но сейчас у нас 20 лет у власти путин .ВСЁ ВОЗМОЖНО