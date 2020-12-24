Стало известно о похищении из здания МИД РФ миллиона долларов

Здание МИД РФ © KM.RU, Филипп Киреев

Из главного здания МИД России на Смоленской-Сенной площади Москвы в 2019 году было украдено свыше 1 миллиона долларов. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным СМИ, преступление было совершено еще в конце 2019 года, однако его подробности стали известны лишь недавно. Главным подозреваемым стала ведущий специалист-эксперт Валютно-финансового департамента (ВФД) МИД РФ, 49-летняя Наталья Агальцова.

Как отмечает РЕН ТВ, деньги в размере 1,5 миллиона долларов (150 пачек стодолларовых купюр) доставили в столицу диппочтой. Российское посольство в Иране не могло отправить их денежным переводом из-за давления американских санкций и их партнеров на Кремль. 29 ноября почту внесли в кабинет Агальцовой в коробке из-под водки «Абсолют».

19 декабря в кабинете Агальцовой должна была пройти инкассация крупной суммы наличности в валюте. Но сотрудница дипведомства в тот день на работу не явилась, сообщив руководству о плохом самочувствии. Ее кабинет пришлось вскрыть. Внутри сотрудники дипведомства обнаружили беспорядок: пачки денег лежали на столе, часть находилась в инкассаторской сумке, стоявшей на полу. Недостача составила более миллиона долларов. Между тем во время ревизии, проведенной 16 декабря, недостачи не было.

Благоадря записям с видеокамер, силовики выяснили, что накануне проверки эксперт вышла из своего кабинета с двумя пакетами. 20 декабря правоохранители задержали Агальцову и ее сожителя, Василия Маковоза. На допросе подозреваемая заявила, что в день получения посылки не стала проверять ее содержимое, а когда ей велели сдать деньги в банк, обнаружила, что в коробке находится не вся сумма. Лишь верхний ряд купюр был номиналом в 100 долларов. Все остальные — в один доллар.

Испугавшись тюремного срока Агальцова сначала якобы хотела покрыть недостачу за счет кредита и собственных сбережений в виде 200 тысяч долларов, а когда поняла, что ничего не получится, решила покончить с собой, однако попытка оказалась неудачной.

Василий Маковоз на допросе заявил полицейским, что женщина пришла домой с пачкой денег (якобы накоплениями Агальцовой) и заявила, что у нее проблемы на работе. Деньги она велела спрятать — 149 тысяч долларов оперативники нашли в сейфе у соседа пары. Вскоре из соучастника преступления Маковоз превратился в свидетеля и был отпущен.

18 сентября 2020 года уголовное дело переквалифицировали со статьи 158 («Кража») на статью 160 («Присвоение или растрата») УК РФ, а Агальцову отпустили под подписку о невыезде. Сама Агальцева убеждена, что получит за свое преступление лишь условный срок.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.12.2020, 15:57
    Гость: Европеец

    Главное, что здесь юзеры постоянно жалуются на то, что их права на использование наличных денег скукоживаются. А тут в самом логове власти коробками анал таскают и хоть бы хны.

  3. 24.12.2020, 14:42
    Гость: для статусных другие законы

    Это бедного и нестатусного за украденный мешок картошки или поросенка сразу на нары.

  4. 24.12.2020, 14:33
    Гость: stalker

    А чему удивляться ? Там работают высокоморальные и нравственные люди, которые нашу страну перед всем миром представляют. Вот так они нас и представляют. В виде выносливых (от слова "выносить") людей.

  5. 24.12.2020, 14:30
    Гость: бп-320

    представить подобное раньше просто не возможно . Но сейчас у нас 20 лет у власти путин .ВСЁ ВОЗМОЖНО

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