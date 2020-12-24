Путин назвал «достойной» работу правительства России в 2020 году
Президент России Владимир Путин на предновогодней встрече с кабмином заявил, что российское правительство достойно работало в 2020 году и сумело сохранить самообладание в условиях больших нагрузок.
«Подчеркну, правительство прошло этот год в целом достойно, - сказал Путин. - В короткие сроки была организована системная и слаженная работа, даже в самые тяжелые моменты не было никакой растерянности, никто руки не опустил, это совершенно очевидно. Наоборот, вы сохранили хладнокровие, самообладание, работоспособность и работали в условиях больших нагрузок».
Путин считает, что власти столкнулись «с реальной угрозой жизни и здоровью тысяч, десятков тысяч граждан, с абсолютно новым вызовом, причем вызовом колоссальной сложности». «А в таких неординарных, нештатных ситуациях сразу становится видно - думаю, что все вы со мной согласитесь, - становится видно, кто чего стоит, на что способен на самом деле», - цитирует ТАСС слова президента.
Напомним, ранее Путин также потребовал от чиновников добиваться видимого улучшения жизни граждан страны и призвал кабмин «вытаскивать людей из трущоб».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нам только день простоять,да ночь продержаться...
Мне тоже нравится работа Правительства, особенно когда российские нищеброды в своей нищете обвиняют Госдеп и Моссад!
Это происки Госдепа, чтобы раскачать лодку и не позволить энергетической сверхдержаве стабильно вставать с колен!
назвало достойной работу президента.
чего хотел? Или просто мимо проходил, бормоча под нос?