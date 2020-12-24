Путин назвал «достойной» работу правительства России в 2020 году

Президент России Владимир Путин на предновогодней встрече с кабмином заявил, что российское правительство достойно работало в 2020 году и сумело сохранить самообладание в условиях больших нагрузок.

«Подчеркну, правительство прошло этот год в целом достойно, - сказал Путин. - В короткие сроки была организована системная и слаженная работа, даже в самые тяжелые моменты не было никакой растерянности, никто руки не опустил, это совершенно очевидно. Наоборот, вы сохранили хладнокровие, самообладание, работоспособность и работали в условиях больших нагрузок».

Путин считает, что власти столкнулись «с реальной угрозой жизни и здоровью тысяч, десятков тысяч граждан, с абсолютно новым вызовом, причем вызовом колоссальной сложности». «А в таких неординарных, нештатных ситуациях сразу становится видно - думаю, что все вы со мной согласитесь, - становится видно, кто чего стоит, на что способен на самом деле», - цитирует ТАСС слова президента.

Напомним, ранее Путин также потребовал от чиновников добиваться видимого улучшения жизни граждан страны и призвал кабмин «вытаскивать людей из трущоб».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.12.2020, 08:00
    Гость: доцент

    Мне тоже нравится работа Правительства, особенно когда российские нищеброды в своей нищете обвиняют Госдеп и Моссад!

  3. 25.12.2020, 08:00
    Гость: доцент

    Это происки Госдепа, чтобы раскачать лодку и не позволить энергетической сверхдержаве стабильно вставать с колен!

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