В аэропортах Москвы отменено и задержано более 30 рейсов

Служба безопасности аэропорта © KM.RU, Кирилл Зыков

По информации онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания» на утро 25 декабря, в московских аэропортах было отменено или задержано 32 рейса.

В частности, в столичном Внуково было задержано шесть рейсов, отменено четыре. В то же время в Домодедово было задержано 13 рейсов, три отменено. Что касается Шереметьево, в этом аэропорту пять рейсов задержано и один отменен.

ГУ МЧС днем ранее предупреждало жителей столицы, что 25 декабря в городе пройдет сильный снегопад, метель, также будет гололедица. ЦОДД порекомендовал москвичам воспользоваться городским транспортом из-за возможных заторов на дорогах.

По словам синоптиков, ожидается ухудшение видимости до 500-800 метров и потепление до околонулевой температуры. Ветер южный 5-10 метров в секунду, в порывах до 10-15 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 736 миллиметров ртутного столба.

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