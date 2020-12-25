«Роскосмос» подал иск на 4,7 миллиарда рублей к производителю «Союзов»

помнится еще в советские времена в ссср решили что нам не космос не авиация ни другие технологические отрасли не нужны поэтому начхать нам на инженеров для нас самое важное что бы алкаши бандиты были довольны поэтому опустили инженеров ниже плинтуса и появился еще в 70х годов анекдот встречаются три подруги и начинают хвалиться своими мужьями одна говорит у меня муж завскладом все ууу другая а у меня директор магазина все ооо а третья поникшим голосом а у меня инженер молчание потом подруги начинают утешать не переживай и среди них порядочные люди попадаются так что господа завскладами и директора магазинов за что боролись на то и напоролись не будет у вас ни космонавтики ни авиации ни электроники а только мультики про буревестник ибо завскладами директора магазинов рабочие бандиты воровать могут а вот создавать что то не могут россия страна разбойников и воров