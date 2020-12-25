«Роскосмос» подал иск на 4,7 миллиарда рублей к производителю «Союзов»
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Роскосмоса" к самарскому АО "Ракетно-космический центр "Прогресс", которое производит ракеты-носители "Союз".
Как пишет РИА Новости, "Роскосмос" требует взыскать с ответчика более 4,7 миллиарда рублей.
Иск поступил в суд 24 декабря, к рассмотрению его пока не приняли, основания исковых требований в материалах суда не указаны.
РКЦ "Прогресс" — ведущее российское предприятие космической отрасли. Оно производит ракеты-носители "Союз", космические аппараты. Помимо того, предприятие занимается разработкой российских перспективных носителей "Союз-5", "Союз-6", "Амур-СПГ" и сверхтяжелой ракеты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
помнится еще в советские времена в ссср решили что нам не космос не авиация ни другие технологические отрасли не нужны поэтому начхать нам на инженеров для нас самое важное что бы алкаши бандиты были довольны поэтому опустили инженеров ниже плинтуса и появился еще в 70х годов анекдот встречаются три подруги и начинают хвалиться своими мужьями одна говорит у меня муж завскладом все ууу другая а у меня директор магазина все ооо а третья поникшим голосом а у меня инженер молчание потом подруги начинают утешать не переживай и среди них порядочные люди попадаются так что господа завскладами и директора магазинов за что боролись на то и напоролись не будет у вас ни космонавтики ни авиации ни электроники а только мультики про буревестник ибо завскладами директора магазинов рабочие бандиты воровать могут а вот создавать что то не могут россия страна разбойников и воров
Правильно. Какое там строительство ракет, если можно заниматься не пыльной "работой" и делать космические деньги из макулатуры. Юристы-юмористы, судебные заседания, адвокаты, обвинители , иски ... Вот что значит частный бизнес который оплачивается из бюджета всем народам. В советское время никому бы и в голову не пришло судится двум государственным предприятиям получающим деньги из одной кормушке и работающие на достижение одной цели.
Д.Козлов в гробу переворачивается.
Она давно закончилась - всё в щёки Рогозина ушло.
Заключил договор, контролируй! Ге контролируешь, значит,уже получил!