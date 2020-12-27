В Якутске началась оценка здания мэрии для продажи

12:54 27.12.2020

В Якутске началась оценка здания мэрии для дальнейшей продажи, сообщила глава города Сардана Авксентьева. Содержание этого здания обходится бюджету Якутска более чем в 30 миллионов рублей в год, что непозволительно дорого, считает мэр.

"Важно ли тратить 30 с лишним миллионов на содержание этого здания, чтобы я сидела на проспекте Ленина? Мне не важно, и моим ближайшим коллегам тоже не важно. Молодежь, а в мэрии в основном работает молодежь, тоже с интересом к этому отнеслась, потому что понятно, что это будет современное пространство", - приводит слова главы города РИА Новости.

По ее словам, сейчас идет оценка всех зданий, принадлежащих мэрии. Процедура по продаже муниципальной недвижимости займет не меньше года. Авксентьева отметила, что средства от продажи направят на более насущные нужды.

О намерении продать здание мэрии Якутска глава города объявила в ноябре. Тогда она писала в Instagram, что для работы необходимо здание "без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой".

