Конституционный суд признал законным ограничение передвижения в пандемию

13:40 28.12.2020

Конституционный суд РФ признал законным и не противоречащим Конституции ограничение передвижения граждан в период пандемии, сообщает РИА Новости.

Данное решение было вынесено по делу о конституционности подпункта 3 пункта 5 постановления губернатора Московской области "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" в связи с запросом Протвинского городского суда Подмосковья. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции РФ оспариваемое заявителем нормативное положение.

В решении КС РФ говорится, что оспоряемое решение было продиктовано объективной необходимостью оперативного реагирования на опасность распространения коронавирусной инфекции, а меры не носили абсолютного характера и были кратковременными.

"Конституционный суд Российской Федерации постановил признать подпункт 3 пункта 5 постановления губернатора Московской области… не противоречащим Конституции Российской Федерации", - говорится в постановлении суда.

Отмечается, что данное постановление основано на ранее вынесенных правовых позициях КС РФ.