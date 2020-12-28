Конституционный суд признал законным ограничение передвижения в пандемию
Конституционный суд РФ признал законным и не противоречащим Конституции ограничение передвижения граждан в период пандемии, сообщает РИА Новости.
Данное решение было вынесено по делу о конституционности подпункта 3 пункта 5 постановления губернатора Московской области "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" в связи с запросом Протвинского городского суда Подмосковья. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции РФ оспариваемое заявителем нормативное положение.
В решении КС РФ говорится, что оспоряемое решение было продиктовано объективной необходимостью оперативного реагирования на опасность распространения коронавирусной инфекции, а меры не носили абсолютного характера и были кратковременными.
"Конституционный суд Российской Федерации постановил признать подпункт 3 пункта 5 постановления губернатора Московской области… не противоречащим Конституции Российской Федерации", - говорится в постановлении суда.
Отмечается, что данное постановление основано на ранее вынесенных правовых позициях КС РФ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Намордник, прессуя иммунитет, надевали регулярно и надолго?.. Если да, то, заболев, на себя и пеняйте: ваш затюканный маской организм не справился с вирусом обыкновенного гриппа!
""Однако из моих знакомых переболели более половины,""
Чем переболели - простудой? Толсто троллишь.
Отдохнули старцы после узаконивания обнуления. Определились, как я пониманию, в законах о карантине и местечковых ограничительных актах. Браво.
Однако не смыть позорное пятно на мантии юстиции (в переводе справедливости). Совесть наших нынешних сверхзаконников сравнима с уровнем персонажей таковых сталинских времен. Типа "я не я", а время такое. Правда, если раньше на кону была жизнь, теперь сверхплата + привилегии.
кс рф - это фикция.
ЧС не вводился, однако пандемия есть. Это по телевизору вы про 1-2% услышали? Однако из моих знакомых переболели более половины, и я в том числе. Мало того, скорее всего в официальную статистику попадают только тяжелобольные, я туда наверняка не попал.