Александр Шестун оспорит приговор в ЕСПЧ

15:28 28.12.2020

Осужденный на 15 лет колонии Александр Шестун, бывший глава Серпуховского района Подмосковья, намерен обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

«Были сегодня утром у Александра Шестуна. Собирается обжаловать приговор», - заявила «Интерфаксу» член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович. Отвечая на вопрос о том, какие есть перспективы, Литвинович сказала: «Ну, ехать в колонию или ждать, пока режим сменится. В ЕСПЧ тоже подам».

При этом отмечается, что Шестун сообщил членам комиссии о том, что находится в одной камере вместе с обвиняемым в тяжком преступлении, который, «в соответствии с законом о содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых, должен содержаться отдельно от других заключенных».

Ранее Александр Шестун был приговорен к 15 годам колонии строгого режима по делу о коррупции. Его принали виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Также Шестун был лишен на 8 лет права занимать должности в органах власти и должен выплатить штраф в размере 49 млн рублей.

Сам экс-чиновник отвергает все обвинения и называет преследование заказным и политически мотивированным.