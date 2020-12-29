Епархиальный суд лишил сана протодиакона Андрея Кураева
Епархиальный суд Московской городской епархии принял решение лишить сана протодиакона Андрея Кураева за оскорбление умершего 21 апреля 2020 года от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина в блоге.
"Епархиальный церковный суд г. Москвы рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях заштатного клирика города Москвы протодиакона Андрея Кураева и признал его подлежащим извержению из священного сана. Суд имел суждение о том, что 21 апреля 2020 года заштатный клирик опубликовал в своем "Живом журнале" оскорбительную характеристику почившего в этот день от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина. Суд установил в заявлениях протодиакона Андрея Кураева признаки хулы на церковь. В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона Андрея Кураева, в частности, обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола", - цитирует сообщение епархии ТАСС.
Как сообщалось в апрельском указе патриарха Кирилла относительно Андрея Кураева, протодиакон запрещен в священнослужении из-за публичных оскорблений памяти скончавшегося от коронавирусной инфекции настоятеля Богоявленского кафедральною собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина в день его кончины. "В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса", — отзывался о нем Кураев.
Церковный суд состоялся заочно из-за четырехкратного отказа Кураева прибыть на заседания, только один из которых суд признал обоснованным уважительной причиной - состоянием здоровья протодиакона. Сам Андрей Кураев заявлял, что РПЦ не предъявила ему обвинение и отказалась это делать до начала заседания, ссылаясь на закрытый характер процесса.
"Объяснение никчемное, так как процесс и его суть не могут быть закрыты от самого обвиняемого, — возмущается священник. — Предположим, что суд, начав с Агейкина, перейдет к обвинению меня в клевете на некоего гомоепископа. Понятно, что от меня потребуют доказательств. Но я не ношу их в кармане. А выход на контакт с известными мне потерпевшими и, тем паче, их приезд в Москву требует времени. Но главное в том, что в зал заседаний мне запрещено принести телефон или ноутбук („все средства связи“ как сказал секретарь суда). Также запрещено привести с собой адвоката. С учетом запрета на компьютер это означает, что я не смогу навести каноническую справку — узнать точный текст и толкования того или иного канона, о котором вспомнил суд. А заранее сделать это мне тоже не позволяют".
В связи с этим Кураев анонсировал свое намерение совершить непослушание и не явиться в суд
Решение суда может быть обжаловано до того, как его утвердит правящий архиерей Москвы - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Очень к месту!
Нормальных деятелей современной РПЦ. Впрочем с несогласными нынче особо не церемонятся и не только в церкви. Предлоги и слова другие а суть таже.
Епархиальный суд.
инквизиция.
Сказал Господь: не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.