Епархиальный суд лишил сана протодиакона Андрея Кураева

21:04 29.12.2020

Епархиальный суд Московской городской епархии принял решение лишить сана протодиакона Андрея Кураева за оскорбление умершего 21 апреля 2020 года от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина в блоге.

"Епархиальный церковный суд г. Москвы рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях заштатного клирика города Москвы протодиакона Андрея Кураева и признал его подлежащим извержению из священного сана. Суд имел суждение о том, что 21 апреля 2020 года заштатный клирик опубликовал в своем "Живом журнале" оскорбительную характеристику почившего в этот день от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина. Суд установил в заявлениях протодиакона Андрея Кураева признаки хулы на церковь. В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона Андрея Кураева, в частности, обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола", - цитирует сообщение епархии ТАСС.

Как сообщалось в апрельском указе патриарха Кирилла относительно Андрея Кураева, протодиакон запрещен в священнослужении из-за публичных оскорблений памяти скончавшегося от коронавирусной инфекции настоятеля Богоявленского кафедральною собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина в день его кончины. "В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса", — отзывался о нем Кураев.

Церковный суд состоялся заочно из-за четырехкратного отказа Кураева прибыть на заседания, только один из которых суд признал обоснованным уважительной причиной - состоянием здоровья протодиакона. Сам Андрей Кураев заявлял, что РПЦ не предъявила ему обвинение и отказалась это делать до начала заседания, ссылаясь на закрытый характер процесса.

"Объяснение никчемное, так как процесс и его суть не могут быть закрыты от самого обвиняемого, — возмущается священник. — Предположим, что суд, начав с Агейкина, перейдет к обвинению меня в клевете на некоего гомоепископа. Понятно, что от меня потребуют доказательств. Но я не ношу их в кармане. А выход на контакт с известными мне потерпевшими и, тем паче, их приезд в Москву требует времени. Но главное в том, что в зал заседаний мне запрещено принести телефон или ноутбук („все средства связи“ как сказал секретарь суда). Также запрещено привести с собой адвоката. С учетом запрета на компьютер это означает, что я не смогу навести каноническую справку — узнать точный текст и толкования того или иного канона, о котором вспомнил суд. А заранее сделать это мне тоже не позволяют".

В связи с этим Кураев анонсировал свое намерение совершить непослушание и не явиться в суд

Решение суда может быть обжаловано до того, как его утвердит правящий архиерей Москвы - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.