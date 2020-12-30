Названы регионы с наибольшим ростом преступности

За 11 месяцев 2020 года в 50 регионах России был зафиксирован рост числа преступлений, сообщает ТАСС со ссылкой на сборник Генеральной прокуратуры о состоянии преступности за январь - ноябрь 2020 года.

Наибольший рост числа выявленных преступлений зафиксирован в Санкт-Петербурге (на 12,2 тысячи), Москве (на 4,9 тысячи), Новосибирской области (на 4 тысячи).

Наибольшее снижение числа преступлений в текущем году был зафиксирован в Воронежской области, Северной Осетии, Тюменской области. 

Вместе с тем, по оценке Генпрокуратуры, криминогенная ситуация остается стабильной. Всего число зарегистрированных преступлений выросло на 1,2 процента и достигло 1,9 миллиона. 

Отмечается, что на города и поселки городского типа пришлось более 80 процентов всех совершенных преступлений.  При этом за последние три года общий уровень преступности снизился, однако по особо тяжким и тяжким преступлениям, наоборот, увеличился.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 30.12.2020, 11:13
    Гость: Евгений В

    На первом месте, конечно, московская область, там и в Питере центры всех преступных группировок и самый высокий уровень коррупции. В регионах все же все навиду, там попроще.

  4. 30.12.2020, 10:10
    Гость: Шило

    Это говорит о слабой работе законотворцев, чем о работе полиции.
    Либирализм законов, слабость охранителей.

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