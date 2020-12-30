Названы регионы с наибольшим ростом преступности

10:01 30.12.2020

За 11 месяцев 2020 года в 50 регионах России был зафиксирован рост числа преступлений, сообщает ТАСС со ссылкой на сборник Генеральной прокуратуры о состоянии преступности за январь - ноябрь 2020 года.

Наибольший рост числа выявленных преступлений зафиксирован в Санкт-Петербурге (на 12,2 тысячи), Москве (на 4,9 тысячи), Новосибирской области (на 4 тысячи).

Наибольшее снижение числа преступлений в текущем году был зафиксирован в Воронежской области, Северной Осетии, Тюменской области.

Вместе с тем, по оценке Генпрокуратуры, криминогенная ситуация остается стабильной. Всего число зарегистрированных преступлений выросло на 1,2 процента и достигло 1,9 миллиона.

Отмечается, что на города и поселки городского типа пришлось более 80 процентов всех совершенных преступлений. При этом за последние три года общий уровень преступности снизился, однако по особо тяжким и тяжким преступлениям, наоборот, увеличился.