Стоило ли штурмовать монастырь и задерживать Сергия Романова?

Было бы мудро со стороны властей слышать в заявлении бывшего схимонаха крайнюю озабоченность, а не попытку раскола общества. Было бы разумно прислушаться, ибо в его словах не вызов, но призыв

В ночь на 29 декабря сообщили, что на Урале задержали бывшего схимонаха Сергия Романова (в миру – Николай Васильевич Романова). Буду уж его называть Сергием. В правоохранительных органах уточняли, что его задержали для допроса из-за видеоролика, размещенного на YouTube, в котором Сергий призывает своих подвижников «умереть за Россию».

В информации уточняется, что правоохранительные органы проводят обыски на территории Среднеуральского женского монастыря. На входе в монастырь выставлено оцепление из сотрудников ОМОН. К обители съехались сторонники Сергия Романова. На дороге возле монастыря дежурит ДПС.

Как известно, церковный суд лишил его сана схиигумена, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре этого года был отлучен от церкви, но остался в монастыре, а его суждения, независимо от сана или отсутствия такового, являются авторитетными для многих православных.

Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим (Миняйло) сообщил, что не знает о проводимых в монастыре мероприятиях. В пресс-службе следственного управления СКР по региону ответили, что информации для СМИ по ситуации у них пока нет.

Пишут, что был осуществлен штурм Среднеуральского монастыря. По сообщениям телеграм-канал «Mash», известный актер шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов был в это время на территории Среднеуральского монастыря, он и его супруга являются сторонниками отца Сергия. Также, по информации этого канала, силовики задержали, кроме Сергия, отца Германа (Лазарева) — сподвижника бывшего схимонаха Сергия.

Не берусь сейчас характеризовать действия Сергия Романова в целом. Но смотрю ролик «Умереть за Россию», который является, если верить сообщениям, основаниям к его задержанию, который можно посмотреть по этой ссылке. Он обращается к молодым монахиням со словами: «Не боишься умереть за Россию, чтобы Россия жила, чтобы ваши дети жили?» Ну, правда, даёт на то свое «благословение». Молодые монахини, насколько можно судить, совершеннолетние, выражают готовность не щадить и жизни своей ради России.

Вопрос философский, есть ли и в какой степени в этом «экстремизм» или иное нарушение законодательства? Если смотреть без фантазий в сторону экстремизма, то в словах Сергия здесь можно обнаружить стремление к пробуждению духа народного, следованию Истине. Что же в том плохого? Наоборот, можно поблагодарить. Но, судя по всему, бывшего схимонаха подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ («склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»), рассказала его адвокат Светлана Герасимова, в силу чего он и был доставлен на допрос в СКР по Свердловской области. Сомнительная натяжка обвинения.

Как яуже отмечал по другим заявлениям Сергия, его слова действительно на грани фола. Но если слушать внимательно, то никакого «экстремизма» там нет, есть, правда, нелицеприятное и жесткое назидание в адрес властей. Например, его слова, сказанные в июле этого года, что он готов навести порядок в стране за три дня, будь у него полномочия по управлению государством, нужно понимать, как гротеск. Он сам прекрасно понимает, что таких полномочий у него никогда не будет, но говорит об этом, специально доводя до абсурда, чтобы эти слова дошли до высшей власти в стране, чтобы быть услышанным весьма определенно – нужно заканчивать со всеми «либерализмами». И это совсем не так сложно, как кто-то пытается представить. Просто нужно запретить всю «либеральщину», действовать исключительно в интересах сакральной исторической Руси-России. Вот и всё!

Также он является противником закрытия храмов из-за пандемии, считает, что нагнетанием страхов из-за ковида граждан России хотят поместить в «электронный лагерь», лишают «свободы и работы». Так если бы один он о том говорил! Во многом ли он не прав?

В его словах не объявление революционных намерений, каких-либо организационных действий по сопротивлению власти, но, собственно, духовное сопротивление. В этом отчаянный глас Сергия Романова, человека, пользующегося авторитетом у многих православных. Считаю, что его заявления не революционные, а, если угодно, антиреволюционные, против «пятиколонников» и некоторых «революционеров во власти». И слова, обращенные к монахиням монастыря насчет «умереть за Россию» - тоже.

И еще раз повторю, что было бы мудро со стороны властей слышать в заявлении бывшего схимонаха крайнюю озабоченность, а не попытку раскола общества. Было бы разумно прислушаться, ибо в его словах не вызов, но призыв.

И к чему приведет «штурм» монастыря и задержание Сергия Романова? Ни к чему хорошему.