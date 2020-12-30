Путин написал Байдену о важности равноправного сотрудничества

12:41 30.12.2020

Президент РФ Владимир Путин направил избранному президенту США Джо Байдену поздравление с Рождеством и Новым годом. Пресс-служба Кремля опубликовала текст данного поздравления.

«Пандемия коронавируса и другие вызовы, с которыми мир столкнулся в уходящем году, подтвердили востребованность широкого международного сотрудничества. Президент выразил уверенность, что Россия и Соединенные Штаты, выстраивая отношения в духе равноправия и учета интересов друг друга, могли бы многое сделать для укрепления стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях», — говорится в послании.

Вместе с тем действующему американскому лидеру Дональду Трампу российский президент пожелал «доброго здоровья, бодрости духа и благополучия ему и его семье».

Кроме того, Владимир Путин также направил рождественские и новогодние послания главам целого ряда других государств. В этом списке, в частности, — председатель КНР Си Цзиньпин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

В середине декабря сообщалось, что кандидат в президенты США от демократов Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Дональд Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение на выборах президента США.