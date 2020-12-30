Путин написал Байдену о важности равноправного сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин направил избранному президенту США Джо Байдену поздравление с Рождеством и Новым годом. Пресс-служба Кремля опубликовала текст данного поздравления.
«Пандемия коронавируса и другие вызовы, с которыми мир столкнулся в уходящем году, подтвердили востребованность широкого международного сотрудничества. Президент выразил уверенность, что Россия и Соединенные Штаты, выстраивая отношения в духе равноправия и учета интересов друг друга, могли бы многое сделать для укрепления стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях», — говорится в послании.
Вместе с тем действующему американскому лидеру Дональду Трампу российский президент пожелал «доброго здоровья, бодрости духа и благополучия ему и его семье».
Кроме того, Владимир Путин также направил рождественские и новогодние послания главам целого ряда других государств. В этом списке, в частности, — председатель КНР Си Цзиньпин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.
В середине декабря сообщалось, что кандидат в президенты США от демократов Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Дональд Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение на выборах президента США.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ничего необычного,очередная "байда" от пожизненно освобождённого от уголовки ,год уходит ,надо торопится и успеть....
Избранному покойниками и работниками почты президенту дряхлеющей на глазах Америки уже ничего не поможет! Империя обречена! Государственный долг 29 трл долл, дефицит бюджета в 1 трл долл, промышленное производство в ТРИ раза меньше, чем промышленное производство Китая и жалкая армия с примитивными железками выглядит против армии России с её гиперзвуком, как отряд папуасов с луками и стрелами!
Откуда возьмется равноправное сотрудничество между Россией и США, если Россия своим оружием 21 века, гиперзвуковыми Авангардами - 28 Мах, Цирконами - 9 Мах, Кинжалами - 10 Мах и торпедами с ядерными двигателями Посейдон за полчаса может стереть США с лица земли, а США бессильны против России со своими ржавыми железками из 20 века? Никакие бюджеты США, которые на 50% разворовываются, не помогут им преодолеть отставание от России на 15 лет в создании современного оружия!
Прекрасный пост !!!!
Совсем обалдел ? Ему хоть объясните, что равноправное сотрудничество неосуществлённый в природе. Наконец и сами это знаете - верховодили в СЭВ и Варшавском договоре и там было оооочень далеко от равноправности как и в самом СССР.