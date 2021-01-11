Мировые цены на продовольствие достигли трехлетнего максимума

© KM.RU, Илья Шабардин

К декабрю 2020 года цены на продукты росли седьмой месяц подряд и достигли трехлетнего максимума. Об этом объявила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Ощутимее всего подросли цены на молочную продукцию и растительные масла.

«По итогам 2020 года в целом среднее значение этого индекса, позволяющего ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, достигло максимального за последние три года уровня, составив 97,9 пункта, что на 3,1% выше показателя 2019 года»,— отметили в ФАО. При этом там добавили, что это на 25% ниже исторического максимума, зафиксированного в 2011 году

«Индекс цен на растительные масла ФАО в декабре вырос на 4,7% и достиг самого высокого уровня с сентября 2012 года»,— говорится в релизе организации. Аналитики фАО объясняют это уменьшением предложения от ведущих стран—производителей пальмового масла и ростом экспортных пошлин в Индонезии. Увеличение мировых цен на соевое масло в организации объяснили продолжительными забастовками в Аргентине. Скачок цен на молочку в ФАО связывают с высоким импортным спросом в европейских странах.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отмечал, что рост мировых цен на продукты может усилить инфляцию в мире. В России резкий скачок стоимости растительного масла мотивировал власти вмешаться в формирование цен. После того как президент РФ Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания в начале декабря, было подписано соглашение об их снижении.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.01.2021, 21:14
    Гость: хазарин

    Это не цены растут .Это деньги обесцениваются . Если их печатать бесконечно, то цены отреагируют. Закон Природы

  3. 11.01.2021, 20:04
    Гость: demos

    Особенно, бензин у нас в России растёт в цене из-за инфляции.) При себестоимости 6 руб.за литр.

  4. 11.01.2021, 20:03
    Гость: demos

    "это на 25% ниже исторического максимума, зафиксированного в 2011 году"
    А у нас в России в 2011 годы цены были на 25% ниже. Вопрос не в общемировых ценах, вопрос в жадности российской власти.

  5. 11.01.2021, 19:56
    Гость: Этот "грипп" людей совсем с ума свел

    Если сидеть в масках и не работать, то еще не то будет. Электроника подорожала. Из Китая грузы идут с перебоями. А тут еще рождественские "каникулы". Фирмы нарушают сроки поставок. Спекулянты сразу взвинтили цены. Ну и правильно. Дураков учить надо.

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