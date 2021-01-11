Мэр Якутска Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий

Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила о досрочном сложении полномочий. По ее словам, это связано с состоянием здоровья.

«Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина - стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции», - написала она в своем Instagram-аккаунте.

До новых выборов Сардана Авксентьева будет работать советником временно исполняющего обязанности главы города Евгения Григорьева, который был ее первым заместителем. 

На новых выборах Авксентьева также попросила поддержать Евгения Григорьева. «Я его готовила, многие из вас заметили. А команде я ставлю задачу максимально сплотиться вокруг него. Все наши планы должны быть реализованы, а данные обещания - исполнены», - отметила Авксентьева.

Напомним, в начале сентября 2018 года Авксентьева была избрана главой городского округа «город Якутск» (первая женщина-мэр Якутска). Из-за нестандартного взгляда на работу муниципалитета, активности в социальных сетях и непрерывного сокращения расходов на собственную администрацию Авксентьеву стали называть «мэром здорового человека». Например, в ноябре она объявила о начале подготовки к продаже здания мэрии для пополнения городского бюджета.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.01.2021, 21:24
    Гость: Беглый

    Беда русских в России в том, что Якуты, Чеченцы,Дагестанцы, Татары больше нас болеют за Россию

  3. 11.01.2021, 20:19
    Гость: советский

    Судя по её решениям и действиям, женщина просто не "вписалась" в систему бандитско-воровской власти. За это и поплатилась.

  4. 11.01.2021, 19:05
    Гость: фома

    есть все же чиновники с "тормозами", чувством меры, вовремя остановится и даже с задним ходом. А в основном только больше, вперед и выше.

  5. 11.01.2021, 19:02
    Гость: Точно подмечено

    Лицо растет, а глазки сужаются, смотрят уже и за пределы столицы, где немерено территории для укладки бордюров и в каждое село куар коды.

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