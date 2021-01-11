Мэр Якутска Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий

14:46 11.01.2021

Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила о досрочном сложении полномочий. По ее словам, это связано с состоянием здоровья.

«Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина - стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции», - написала она в своем Instagram-аккаунте.

До новых выборов Сардана Авксентьева будет работать советником временно исполняющего обязанности главы города Евгения Григорьева, который был ее первым заместителем.

На новых выборах Авксентьева также попросила поддержать Евгения Григорьева. «Я его готовила, многие из вас заметили. А команде я ставлю задачу максимально сплотиться вокруг него. Все наши планы должны быть реализованы, а данные обещания - исполнены», - отметила Авксентьева.

Напомним, в начале сентября 2018 года Авксентьева была избрана главой городского округа «город Якутск» (первая женщина-мэр Якутска). Из-за нестандартного взгляда на работу муниципалитета, активности в социальных сетях и непрерывного сокращения расходов на собственную администрацию Авксентьеву стали называть «мэром здорового человека». Например, в ноябре она объявила о начале подготовки к продаже здания мэрии для пополнения городского бюджета.