В Думу внесен законопроект о компенсации за незаконное задержание

В Госдуму внесн законопроект, предполагающий выплачивать компенсацию гражданам за незаконное задержание на 48 часов.

Как пишет "Интерфакс", документ подготовлен депутатом фракции "Единая Россия" Натальей Костенко. Он подразумевает внести соответствующие поправки в Гражданский кодекс. 

Сейчас в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) указаны различные меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, в том числе административное задержание (максимальный срок которого составляет 48 часов).

Однако, так как даже "незначительное по времени ограничение свободы является вмешательством в свободу и личную неприкосновенность, право на которые охраняется положениями Конституции РФ", в случае ошибочного ареста, предлагается выплата компенсации морального вреда и "ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда".

Объем компенсации предлагается определять суду в зависимости от понесенного ущерба. 

Отмечается, что инициатива получила положительный отзыв в рамках экспертного совета фракции "Единая Россия", а Минюст в целом поддержал законопроект.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.01.2021, 21:28
    Гость: Макар

    Даже если примут, работать не будет. Только в сговоре. Может, для того и принимают.

  2. 12.01.2021, 20:24
    Гость: фома

    Что не закон -то перл. Какое поле деятельности для жуликов. Одни как бы будут незаконно задерживать, другие назначать компенсации , а платить будут из бюджета за счет всего народа. Если четко прописать , что кто незаконно задержал тот и платит, то да. И то вряд ли невинный чего получит кроме пинка после всех разбирательств.

  5. 12.01.2021, 16:15
    Гость: советский

    Какие бы "правильные" законы ни принимались, они не смогут выполнятся в полной мере, если основа системы гнилая.
    Реставрация капитализма с его неограниченной частной собственностью через госпереворот - это и есть та самая гнилая основа, не позволяющая достичь примирения в обществе и развития страны.
    С введением этой нормы ситуация будет примерно такой же, как с отменой обвинительных приговоров. Но видимость торжества демократии будет соблюдена.

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