В Думу внесен законопроект о компенсации за незаконное задержание
В Госдуму внесн законопроект, предполагающий выплачивать компенсацию гражданам за незаконное задержание на 48 часов.
Как пишет "Интерфакс", документ подготовлен депутатом фракции "Единая Россия" Натальей Костенко. Он подразумевает внести соответствующие поправки в Гражданский кодекс.
Сейчас в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) указаны различные меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, в том числе административное задержание (максимальный срок которого составляет 48 часов).
Однако, так как даже "незначительное по времени ограничение свободы является вмешательством в свободу и личную неприкосновенность, право на которые охраняется положениями Конституции РФ", в случае ошибочного ареста, предлагается выплата компенсации морального вреда и "ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда".
Объем компенсации предлагается определять суду в зависимости от понесенного ущерба.
Отмечается, что инициатива получила положительный отзыв в рамках экспертного совета фракции "Единая Россия", а Минюст в целом поддержал законопроект.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Даже если примут, работать не будет. Только в сговоре. Может, для того и принимают.
Что не закон -то перл. Какое поле деятельности для жуликов. Одни как бы будут незаконно задерживать, другие назначать компенсации , а платить будут из бюджета за счет всего народа. Если четко прописать , что кто незаконно задержал тот и платит, то да. И то вряд ли невинный чего получит кроме пинка после всех разбирательств.
А что,так можно будет?
Не платить же тебе компенсацию. +судебные и твои (на адвоката и др.) издержки.
Какие бы "правильные" законы ни принимались, они не смогут выполнятся в полной мере, если основа системы гнилая.
Реставрация капитализма с его неограниченной частной собственностью через госпереворот - это и есть та самая гнилая основа, не позволяющая достичь примирения в обществе и развития страны.
С введением этой нормы ситуация будет примерно такой же, как с отменой обвинительных приговоров. Но видимость торжества демократии будет соблюдена.