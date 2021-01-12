В Думу внесен законопроект о компенсации за незаконное задержание

14:38 12.01.2021

В Госдуму внесн законопроект, предполагающий выплачивать компенсацию гражданам за незаконное задержание на 48 часов.

Как пишет "Интерфакс", документ подготовлен депутатом фракции "Единая Россия" Натальей Костенко. Он подразумевает внести соответствующие поправки в Гражданский кодекс.

Сейчас в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) указаны различные меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, в том числе административное задержание (максимальный срок которого составляет 48 часов).

Однако, так как даже "незначительное по времени ограничение свободы является вмешательством в свободу и личную неприкосновенность, право на которые охраняется положениями Конституции РФ", в случае ошибочного ареста, предлагается выплата компенсации морального вреда и "ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда".

Объем компенсации предлагается определять суду в зависимости от понесенного ущерба.

Отмечается, что инициатива получила положительный отзыв в рамках экспертного совета фракции "Единая Россия", а Минюст в целом поддержал законопроект.