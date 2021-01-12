Михаил Мишустин утвердил изменения в госаппарате

13:23 12.01.2021

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил параметры реформы в структуре государственного аппарата. Сегодня он подписал соответствующее постановление, которое определяет предельное число структурных единиц в ведомствах и ограничивает долю сотрудников обеспечивающих подразделений.

Согласно документу, количество структурных подразделений в министерствах составит не менее 40 штатных единиц, при департаменте может быть сформировано пять отделов, а также 10 самостоятельных. При этом требования могут быть скорректированы в особых случаях.

В числе других изменений — создание семи новых департаментов. Так, появятся департаменты здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики. Прежние структуры, курировавшие эти вопросы, ликвидируют.

О реформе государственного аппарата, сокращении чиновников и оптимизации фонда оплаты труда у чиновников министр финансов Антон Силуанов заявлял еще в 2018 году. Первый замглвы Минфина Татьяна Нестеренко в сентябре 2019 года говорила, что, по замыслу ведомства, численность сотрудников центральных аппаратов федеральных министерств в 2020 году должна сократиться на 10%, а территориальных органов — на 5%. К 2021 году сокращение численности территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти должно было достичь 15%.