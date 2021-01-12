Роскомнадзор составил первые восемь протоколов в отношении СМИ-иноагентов

22:17 12.01.2021

Роскомнадзор составил первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов, которые нарушили правила маркировки.

«Составлены первые восемь протоколов по статье 19.34.1 Кодекса об административных правонарушениях за неисполнение СМИ, выполняющими функции иностранного агента, требований закона о маркировке распространяемой ими информации. В присутствии представителей СМИ-иноагентов протоколы составлены из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах. Составленные протоколы поступят в течение трёх рабочих дней в мировой суд для принятия решений о наложении административных штрафов», - говорится в сообщении ведомства.

Указанная выше статья предусматривает административную ответственность в виде наложения штрафа на юридических лиц - 500 тысяч рублей, на должностных лиц - 50 тысяч рублей.

Как сообщает «Интерфакс», протоколы были составлены за отсутствие маркировки на сайтах, являющихся проектами корпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». Общая сумма наложенных штрафов в отношении проектов «РСЕ/РС» в случае, если мировой суд согласится с позицией РКН, может достигнуть 4,95 млн рублей.

Напомним, по закону «О средствах массовой информации» (ст. 25.1) материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Реестр таких СМИ ведет Министерство юстиции Российской Федерации.

При этом приказ Роскомнадзора №124 от 23.09.2020 утверждает порядок размещения маркировки и ее содержание. В частности, сообщения и материалы таких СМИ должны сопровождаться указанием: «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».

В настоящее время в реестр СМИ-иноагентов включены 10 медиа: «Голос Америки», корпорация «Радио Свобода/Свободная Европа» и восемь ее проектов: «Idel.Реалии», «Крым.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Север.Реалии», Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), «Фактограф», телеканал «Настоящее время», а также ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода».

Также в реестр попали ветеран российской правозащиты, глава движения «За права человека» Лев Пономарев, журналистка «Север.Реалии» Людмила Савицкая, главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин, журналист издания «7x7» Сергей Маркелов и петербургская художница, активистка арт-группы «Родина» Дарья Апахончич. В реестр Минюста также включено чешское информационное агентство «MEDIUM-ORIENT».