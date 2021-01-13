Роспотребнадзор назвал причину отравления более 60 детей в Буйнакске

© KM.RU, Алексей Белкин

Причиной массового отравления в Буйнакске стала загрязненная питьевая вода, которая подавалась с нарушениями санитарного законодательства. Об этом заявили в сообщении дагестанского управления Роспотребнадзора.

«При проведении лабораторных исследований в одной пробе водопроводной воды и 12 материалах от больных выделены ДНК бактерии рода шигеллы (лат. Shigella) и кампилобактерии (лат. Campylobacter)», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В надзорном ведомстве рекомендовали местным жителям пить исключительно кипяченую или бутилированную воду и не использовать сырую воду из-под крана для мытья овощей и фруктов. Согласно сообщению дагестанского управления Роспотребнадзора, с 11 по 13 января 71 житель Буйнакска заболел острой кишечной инфекцией, в том числе 61 ребенок до 17 лет. В клиники были доставлены 55 человек, из них 45 детей.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после проверки сообщения о пищевом отравлении детей в Буйнакске. Дело было заведено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По данным СК, с 9 по 12 января в детскую больницу Буйнакска обратились 55 детей в возрасте от года до 16 лет с признаками пищевого отравления. У них было зафиксировано повышение температуры, рвота и другие симптомы. Всем поступившим оказывается необходимая медпомощь, добавили в СК.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.01.2021, 18:32
    Гость: Евгений В

    Поддельные лекарства, вредные продукты, промышленные загрязнения окружающей среды и воды, в том числе. Не считал, но случаев отравлений в 2020 году было несколько. Становится опасно жить в РФ все больше и больше.

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Перед смертью генерал Ратников рассказал о природе коронавируса и экстрасенсах в ФСО
Демократия в США – всё. Следующий удар нанесут в Донбассе
18-летняя американка сдала ФБР родственников, штурмовавших Капитолий
Трамп и Байден
«Технологии дистанционно-электронной "коррекции" результатов голосования опробованы на практике - эффект ошеломителен»
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Алексей Навальный с супругой на Ярославском вокзале © KM.RU, Алексей Белкин
Навальный анонсировал свое возвращение в Россию
Владимир Путин
Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию в феврале
Италия продлит режим ЧС из-за коронавируса до конца апреля
Путин поручил начать массовую вакцинацию всех граждан России
Гадюка Никольского
Российские биологи подавили коронавирус с помощью змеиного яда
Найден мертвым участник штурма Капитолия, рывшийся в ноутбуке Пелоси
В России выздоровел единственный носитель британского штамма COVID
Палата представителей США обсуждает резолюцию об импичменте Трампа