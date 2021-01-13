Роспотребнадзор назвал причину отравления более 60 детей в Буйнакске

18:08 13.01.2021

Причиной массового отравления в Буйнакске стала загрязненная питьевая вода, которая подавалась с нарушениями санитарного законодательства. Об этом заявили в сообщении дагестанского управления Роспотребнадзора.

«При проведении лабораторных исследований в одной пробе водопроводной воды и 12 материалах от больных выделены ДНК бактерии рода шигеллы (лат. Shigella) и кампилобактерии (лат. Campylobacter)», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В надзорном ведомстве рекомендовали местным жителям пить исключительно кипяченую или бутилированную воду и не использовать сырую воду из-под крана для мытья овощей и фруктов. Согласно сообщению дагестанского управления Роспотребнадзора, с 11 по 13 января 71 житель Буйнакска заболел острой кишечной инфекцией, в том числе 61 ребенок до 17 лет. В клиники были доставлены 55 человек, из них 45 детей.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после проверки сообщения о пищевом отравлении детей в Буйнакске. Дело было заведено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По данным СК, с 9 по 12 января в детскую больницу Буйнакска обратились 55 детей в возрасте от года до 16 лет с признаками пищевого отравления. У них было зафиксировано повышение температуры, рвота и другие симптомы. Всем поступившим оказывается необходимая медпомощь, добавили в СК.