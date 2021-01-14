ФСИН заявила о намерении задержать Навального по прилете в Россию

18:18 14.01.2021

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) намерена задержать Алексея Навального по прилете в России до решения суда, который должен рассмотреть вопрос о замене условного срока на реальный.

В настоящее время основатель Фонда борьбы с коррупцией* находится в Германии и ранее заявлял, что собирается 17 января вернуться в Россию.

При этом в УФСИН по Москве отметили, что с 24 сентября фактическое местонахождения Навального ведомству неизвестно. Также сообщается, что 27 ноября в отношении Навального были начаты «первоначальные розыскные мероприятия», а 29 декабря его объявили в «розыск с предписанием о принятии мер к задержанию».

По данным УФСИН, Алексей Навальный за последний год «систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности минимум шесть раз не явился на регистрацию». По каждому случаю оппозиционера официально предупреждали о возможности отмены условного осуждения и замены его на реальный срок.

В УФСИН также учли, что Навальный «с 22 августа <...> находился на лечении в клинике "Шарите" (Берлин)», но после выписки 23 сентября он не ответил на уведомление о явке и не явился на регистрацию. 23 ноября Навальный сообщил УФСИН, что «проживает в Берлине, в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье».

«Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию», - цитирует РИА Новости заявление управления.

В настоящее время Навальный имеет две условные судимости: по 5 лет по делам «Ив Роше» и «Кировлеса». В декабре СК также возбудил против него уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным ведомства, Навальный собрал на свои проекты 588 миллионов рублей в виде пожертвований, из которых свыше 356 миллионов рублей потратил на личные цели.

Сам оппозиционер все обвинения отвергает и называет их политически мотивированными.

*Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.