Росздравнадзор предупредил о незаконности ввоза незарегистрированных вакцин

Росздравнадзор напомнил об ответственности за ввоз в страну вакцин, не прошедших госрегистрацию в РФ. 

"В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен. Запрет распространяется, в том числе, на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера", - прокомментировали "Интерфаксу" запрос о том, могут ли частные клиники РФ, в том числе официальный филиал израильского госпиталя Hadassah - Hadassah Medical Moscow в медицинском кластере "Сколково", использовать иностранные вакцины от COVID-19 такие, как Pfizer.

Ранее в Hadassah Medical Moscow заявляли, что ведутся переговоры о поставках в Россию вакцин от коронавируса производства Pfizer и Moderna. Сообщалось, что поставки будут возможны не ранее февраля, а все желающие получить именно зарубежные вакцины, могут записаться в лист ожидания. 

В свою очередь член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина рассказала "Эху Москвы", что в израильской клинике Hadassah, расположенной в Сколково, можно в частном порядке привиться вакциной Pfizer.

"Я не буду сдавать свои источники, кто мне предложил привиться Pfizer. Это мои коллеги, с которыми я знакома в Москве. Хотя я в той клинике никого не знаю, меня туда пригласил доктор, который там провакцинировал всю свою семью. Позвонил мне и предложил не хочу ли я, и я не знаю, сколько эта услуга стоит. Это же не государственная клиника, за это должен любой, кто прививался, заплатить", - рассказала она.

Ввоз как зарегистрированных, так и незарегистрированных лекарств в Россию проводится в соответствии с Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза лекарственных средств при наличии разрешительного документа.

В РФ на сегодняшний день зарегистрировано две отечественные вакцины - "Спутник V" (центр им. Гамалеи) и "ЭпиВакКорона" (Центр "Вектор).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.01.2021, 14:42
    Гость: Да

    Это Файзер сыромяжный, уже есть проблемы, хотя и немного.Показывли,как в обморок падают. Есть и загадочные смерти.

    А от спутника пока проблем нет.

  3. 14.01.2021, 13:28
    Гость: Вадим

    Во дают, свой сыромяжный Спутник навязывают соседним странам, а зарубежные вакцины у себя, запрещают!

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