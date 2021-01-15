Россия начала процедуры по выходу из Договора по открытому небу

МИД РФ

МИД РФ заявил, что начались внутригосударственные процедуры по выходу России из Договора по открытому небу (The Treaty on Open Skies), который был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала данный договор 26 мая 2001 года.

Сам договор является бессрочным, но любое государство-участник имеет право выйти из него.

В МИД РФ напомнили, что 22 ноября 2020 года США под надуманным предлогом вышли из Договора по открытому небу. Тем самым был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, а также нанесен серьезный ущерб действию договора, подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности.

Россией были выдвинуты соответствующие фундаментальным положениям Договора конкретные предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях, которые, к сожалению, не получили поддержки со стороны союзников США.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 15.01.2021, 18:38
    Гость: С чего это?

    Это же не двусторонний договор. Процедуры выхода в многосторонке всегда прописаны.

  4. 15.01.2021, 17:45
    Гость: Поэтому

    америкосы к северным корейцам и боятся соваться.
    Ким спуску не даст.
    Не то, что "нолик".

  5. 15.01.2021, 17:23
    Гость: охотник за бакланами

    Похоже наступило время, обнулить все зарубежные счета, у российских чиновников, и олигархов.

Все комментарии (12)
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