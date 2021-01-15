Россия начала процедуры по выходу из Договора по открытому небу

15:00 15.01.2021

МИД РФ заявил, что начались внутригосударственные процедуры по выходу России из Договора по открытому небу (The Treaty on Open Skies), который был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала данный договор 26 мая 2001 года.

Сам договор является бессрочным, но любое государство-участник имеет право выйти из него.

В МИД РФ напомнили, что 22 ноября 2020 года США под надуманным предлогом вышли из Договора по открытому небу. Тем самым был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, а также нанесен серьезный ущерб действию договора, подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности.

Россией были выдвинуты соответствующие фундаментальным положениям Договора конкретные предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях, которые, к сожалению, не получили поддержки со стороны союзников США.