Кудрин заявил, что третья волна коронавируса будет сильнее предыдущей

19:13 15.01.2021

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что 2021 год будет не легче прошлого, а третья волна пандемии коронавируса может быть сильнее предыдущей.

«2021 год, видимо, не будет намного легче. И то, что мы видим в европейских странах - оно, как правило, потом позже приходит и к нам. Это третья волна. То есть вторую волну уже дождались, идет третья волна пандемии. И возможно, она будет не слабее второй, как минимум, а может быть, и больше. Поэтому расслабляться не удастся и благоприятного режима не будет»,- заявил Кудрин в рамках Гайдаровского форума.

При этом он отметил, что прогнозы о росте экономики, который мог начаться в конце прошлого года, не оправдались, сообщает «Интерфакс».

«То есть все думали, что у нас с IV квартала начнется рост. Сейчас трудно сказать, но, слава богу, нет такого глубокого падения, но и не будет большого роста (экономики). То есть это будет сложный год», - сказал экс-министр финансов.