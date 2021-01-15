Кудрин заявил, что третья волна коронавируса будет сильнее предыдущей
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что 2021 год будет не легче прошлого, а третья волна пандемии коронавируса может быть сильнее предыдущей.
«2021 год, видимо, не будет намного легче. И то, что мы видим в европейских странах - оно, как правило, потом позже приходит и к нам. Это третья волна. То есть вторую волну уже дождались, идет третья волна пандемии. И возможно, она будет не слабее второй, как минимум, а может быть, и больше. Поэтому расслабляться не удастся и благоприятного режима не будет»,- заявил Кудрин в рамках Гайдаровского форума.
При этом он отметил, что прогнозы о росте экономики, который мог начаться в конце прошлого года, не оправдались, сообщает «Интерфакс».
«То есть все думали, что у нас с IV квартала начнется рост. Сейчас трудно сказать, но, слава богу, нет такого глубокого падения, но и не будет большого роста (экономики). То есть это будет сложный год», - сказал экс-министр финансов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну этот деятель давно уже предсказывает исключительное дерьмо, и ,причём, только для России.
но он из одной "тусовки" с Давосскими форумчанами.
Оттуда ветер дует.
Так где планируют эпидемии,Кудрин?
Я не верю своим глазам. Жулик без мед образования предупреждает о третьей волне эпидемии.... нет слов
Есть бацилы это те которые опаснее и зловреднее короновируса, эта зараза относится к разновидности КУДРИНОвирус и имеет следующие признаки: "председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительских советов Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Европейского университета в Санкт-Петербурге, председатель Совета директоров Российской экономической школы, декан факультета свободных искусств и наук СПбГУ, учредитель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
Туда же относится Чубайвирус итп. Много их затаиллось...