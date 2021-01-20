Почти 60% россиян выступили против введения «ковид-паспортов»

Большинство россиян выступили против введения "ковид-паспортов" для тех, кто переболел COVID-19 или прошел вакцинацию, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования портала SuperJob.

Так, против введения подобных "паспортов" высказались 59% россиян. 29% респондентов затруднились с ответом и лишь 12% опрошенных поддержали данный проект. 

При этом социологи обнаружили прямую зависимость одобрения или не одобрения введения "ковид-паспортов" от уровня дохода респондентов. 

Так, при доходе менее 30 тыс. рублей в месяц за появление такого документа высказываются 12%, против — 54%, еще 34% затрудняются с ответом. При доходе свыше 80 тыс.рублей число сторонников идеи возрастает до 15%, но и противников становится больше (64%), а сформировавшегося мнения нет только у 21%.

В качестве довода, почему нельзя вводить в обиход такие документы, респонденты часто аппелируют к врачебной тайне, к которой относится и информация о наличии антител. А решение выдавать подобные паспорта они называют дискриминационным. 

Среди сторонников идеи в основном те, кто столкнулся с необходимостью регулярно сдавать анализы на коронавирус.

Отмечается также, что с вопросами про COVID-статус респонденты сталкиваются и при трудоустройстве. Согласно опросу, COVID-статусом соискателей интересуются в 35% компаний. Часто всего такие вопросы задают при трудоустройстве в сферах здравоохранения и строительства.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 20.01.2021, 13:58
    Гость: gvozd

    а что, Есть Сторонники фашизма?!
    фигасе дебилов развелось - всех Их на вакцинацию Срочно!

  3. 20.01.2021, 12:42
    Гость: Такие аусвайсы противоречат основам Конституции...

    Нашей Конституции можно противоречить сколько угодно.
    Потому что она сама себе противоречит.

  4. 20.01.2021, 12:05
    Гость: Еще обязательно

    ввести особые нашивки для не имеющих паспортов,
    как во время войны у лиц определенной
    национальности, и разрешить отстреливать и снять
    ответственность за это.

  5. 20.01.2021, 11:58
    Гость: Моня

    Такие аусвайсы противоречат основам Конституции. Чистая дискриминация людей без какой либо научной, медицинской и этической основы. Даже обсуждать этот бред нелепо.

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