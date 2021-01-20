Почти 60% россиян выступили против введения «ковид-паспортов»

07:45 20.01.2021

Большинство россиян выступили против введения "ковид-паспортов" для тех, кто переболел COVID-19 или прошел вакцинацию, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования портала SuperJob.

Так, против введения подобных "паспортов" высказались 59% россиян. 29% респондентов затруднились с ответом и лишь 12% опрошенных поддержали данный проект.

При этом социологи обнаружили прямую зависимость одобрения или не одобрения введения "ковид-паспортов" от уровня дохода респондентов.

Так, при доходе менее 30 тыс. рублей в месяц за появление такого документа высказываются 12%, против — 54%, еще 34% затрудняются с ответом. При доходе свыше 80 тыс.рублей число сторонников идеи возрастает до 15%, но и противников становится больше (64%), а сформировавшегося мнения нет только у 21%.

В качестве довода, почему нельзя вводить в обиход такие документы, респонденты часто аппелируют к врачебной тайне, к которой относится и информация о наличии антител. А решение выдавать подобные паспорта они называют дискриминационным.

Среди сторонников идеи в основном те, кто столкнулся с необходимостью регулярно сдавать анализы на коронавирус.

Отмечается также, что с вопросами про COVID-статус респонденты сталкиваются и при трудоустройстве. Согласно опросу, COVID-статусом соискателей интересуются в 35% компаний. Часто всего такие вопросы задают при трудоустройстве в сферах здравоохранения и строительства.