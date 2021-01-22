Кремль предостерег россиян от участия в несогласованных акциях 23 января

© KM.RU, Александра Воздвиженская

В Кремле считают недопустимыми организацию и призывы к участию в незаконных мероприятиях 23 января, которые были анонсированы сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Об этом сегодня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Поэтому совершенно естественно, что звучат предупреждения о возможных последствиях, связанных с несоблюдением закона. Позиция [Кремля] может быть только одна — позиция в пользу безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций и тем более провоцирование участия в этих акциях детей», — цитируют «Ведомости» пресс-секретаря президента.

Он также пригрозил, что студентов за участие в данных акциях могут ждать серьезные последствия со стороны руководства вузов. По его словам, санкции могут последовать как от самих учреждений, так и со стороны общих установок Министерства образования.

Ранее в пятницу Минпросвещения призвало родителей оградить детей от участия в акциях 23 января. В ведомстве посоветовали россиянам провести время вместе и предупредили, что «нечистоплотные взрослые» могут «втянуть ребенка в противоправные действия».

Сторонники Алексея Навального призывают 23 января выйти в разных городах России на несанкционированные акции в поддержку оппозиционера, который был арестован. Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за привлечение подростков на митинги. МВД предупредило об ответственности за призывы к протестам 23 января. Генпрокуратура потребовала блокировать сайты с такими призывами.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.01.2021, 16:28
    Гость: Да

    Детей давить танками,родители не поймут...думаю, поэтому.

    Навальный ведь не зря с сопляками "работает". Им проще лапшу на уши навесить.

    Отрабатывает свой Йельский диплом. Он же специалист по оранжевым революциям.

    И одновременно провокатор, судя по своей "неуязвимости".

    Сегодня узнал, что его куратор, начальница и информатор по коррупции от МИ-6, агент под прикрытием ( по мнению некоторых немецких разведчиков) Марина Певчих, ныне гражданка Британии, когда была российской школьницей, в зеленоградской гимназии 1528, участвовала в международном конкурсе "одаренные дети", а позже,студенткой 5 курса соцфака МГУ, в 2010 году была главой делегации России на молодежном форуме большой восьмёрки в Канаде.

  4. 22.01.2021, 16:18
    Гость: Милота

    "избранный" президент запугивает молодежь, которая не хочет быть быдлом, как их родители, (про родителей ко мне тоже относится).

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