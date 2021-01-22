Кремль предостерег россиян от участия в несогласованных акциях 23 января

13:50 22.01.2021

В Кремле считают недопустимыми организацию и призывы к участию в незаконных мероприятиях 23 января, которые были анонсированы сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Об этом сегодня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Поэтому совершенно естественно, что звучат предупреждения о возможных последствиях, связанных с несоблюдением закона. Позиция [Кремля] может быть только одна — позиция в пользу безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций и тем более провоцирование участия в этих акциях детей», — цитируют «Ведомости» пресс-секретаря президента.

Он также пригрозил, что студентов за участие в данных акциях могут ждать серьезные последствия со стороны руководства вузов. По его словам, санкции могут последовать как от самих учреждений, так и со стороны общих установок Министерства образования.

Ранее в пятницу Минпросвещения призвало родителей оградить детей от участия в акциях 23 января. В ведомстве посоветовали россиянам провести время вместе и предупредили, что «нечистоплотные взрослые» могут «втянуть ребенка в противоправные действия».

Сторонники Алексея Навального призывают 23 января выйти в разных городах России на несанкционированные акции в поддержку оппозиционера, который был арестован. Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за привлечение подростков на митинги. МВД предупредило об ответственности за призывы к протестам 23 января. Генпрокуратура потребовала блокировать сайты с такими призывами.