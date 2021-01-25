В Москве после протестов возбудили уголовное дело из-за нарушения карантина
После несогласованного митинга в Москве в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарных норм. Об этом пишут ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Фабулу дела собеседники не раскрывают. При этом сообщается, что 23 января департамент здравоохранения Москвы заявил, что 19 человек, заболевших COVID-19, нарушили карантин и обязательную самоизоляцию и пришли на акцию в поддержку оппозиционера. Связано ли это с возбужденным делом, пока неизвестно.
В числе уголовных дел власти завели дело по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Источник ТАСС сообщил, что основанием стало участие в акции зараженных коронавирусом людей, уже проведено несколько допросов. Данная статья, если заболевший заразит другого человека, подразумевает штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет. Максимальная санкция — штраф в два миллиона рублей и реальный срок до семи лет (если нарушение правил приведет к смерти нескольких человек).
Всего же, по информации РИА Новости, после акции протеста в столице органы возбудили шесть уголовных дел: по статьям о нарушении санитарных норм, о хулиганстве, об умышленном уничтожении или повреждении имущества, а также три уголовных дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В Штатах бы Навального уже давно засадили бы лет на 15 за подстрекательство к насилию и измену Родине.
Ваня, побойся Бога, кремль весь такой белый и пушистый самый лучший на планете, почти святой, а в оппозиции одно грязное ворье, лжецы, провокаторы и предатели? Кто это тебе такое внушил, телекисель, наверное? Пора тебе становится кандидатом, власти очень нужны такие такие мыслящие и преданные люди.
и не за то, за что надо бы просто вышвыривать из страны.
пьяницу на 8 лет.
Карантин не объявлялся. Уголовная ответственность по какой статье УК? Куда катится эта страна - в пучину беззакония и произвола. Достаточно выразить отличное от власти мнение и всех собак на тебя навешают. Фашизм натуральный.