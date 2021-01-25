Генпрокурор поручил проверить организацию питания в школах по всей России
Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам провести проверку организации питания в детских садах и школах после массовых отравлений детей. Об этом заявили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
«В связи с участившимися случаями массовых инфекционных заболеваний воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций из-за некачественного питания по указанию Генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокурорами регионов организована соответствующая проверка», — отмечается в релизе.
Как сообщили в пресс-службе, прокуроры оценят исполнение законодательства о контрактной системе при организации детского питания, проверят качество услуг сторонних компаний, а также то, как проходит контроль за продуктами, в каких условиях они хранятся и соблюдают ли работники санитарные нормы.
Кроме того, российские прокуроры намерены проверить «обеспечение условий транспортировки и хранения продуктов питания, наличие документов, подтверждающих их качество и безопасность, контроль за поступающей и готовой продукцией».
В конце января Генпрокуратура России инициировала проверку на фоне отравления 14 детей в одной из школ Электростали. За день до этого аналогичные меры были приняты после отравления 91 ребенка в двух школах Красноармейска. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В школах по всей России надо ввести китайский язык. Каждый выпускник школы должен знать отлично два предмета - математику и китайский язык. Всё остальное - глупые и бесполезные заблуждения. Надо смотреть в будущее и стремиться вперёд, но не цепляться за старые, отжившие предрассудки. И совсем глупо защищать русские школы на Украине и в Латвии.
Детям не нравится? "Значит, хорошие сапоги, надо брать".
Дай детям волю в выборе блюд, и уже к 6-му классу гастрит будет обеспечен.
Не сделать, не назначить ответственных и срок исполнения, не потребовать отчитаться, а
-поручить,
-рассказать(например, про грядущее повышение цен на продукты питания и ЖКУ),
-заявить,
-прокомментировать(например, когда уличили в воровстве),
и т.д., и т.п. И всё в таком духе - враньё, болтовня и обещания переобещать обещаное.
- В этом заключается бурная государственная деятельность присосавшихся к корыту в сегодняшней РФ.
А, еще забыла - показать мультик про российское чудо-оружие. Тоже дело государственной важности !
Когда коту делать нечего,он под хвостом гигиену наводит,а "генпрок" по котлам лазит,зарплату отрабатывает т.к воров осуждать запрещено ему сегодня.
Вы иллюзионист или "зависимый",поэтому и радуетесь.При воровском режиме в стране ,"порядок" может быть ,только в "раздербанивании" народного достояния ворами и прохиндеями,начиная с Кремля!Но "генпроку"на это приказали "закрыть глаза",поэтому он школьным питанием и занимается.Если радость на всех одна......