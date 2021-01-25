Генпрокурор поручил проверить организацию питания в школах по всей России

© KM.RU, Алексей Белкин

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам провести проверку организации питания в детских садах и школах после массовых отравлений детей. Об этом заявили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«В связи с участившимися случаями массовых инфекционных заболеваний воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций из-за некачественного питания по указанию Генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокурорами регионов организована соответствующая проверка», — отмечается в релизе.

Как сообщили в пресс-службе, прокуроры оценят исполнение законодательства о контрактной системе при организации детского питания, проверят качество услуг сторонних компаний, а также то, как проходит контроль за продуктами, в каких условиях они хранятся и соблюдают ли работники санитарные нормы. 

Кроме того, российские прокуроры намерены проверить «обеспечение условий транспортировки и хранения продуктов питания, наличие документов, подтверждающих их качество и безопасность, контроль за поступающей и готовой продукцией».

В конце января Генпрокуратура России инициировала проверку на фоне отравления 14 детей в одной из школ Электростали. За день до этого аналогичные меры были приняты после отравления 91 ребенка в двух школах Красноармейска. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.01.2021, 21:41
    Гость: ВКП(б)

    В школах по всей России надо ввести китайский язык. Каждый выпускник школы должен знать отлично два предмета - математику и китайский язык. Всё остальное - глупые и бесполезные заблуждения. Надо смотреть в будущее и стремиться вперёд, но не цепляться за старые, отжившие предрассудки. И совсем глупо защищать русские школы на Украине и в Латвии.

  2. 25.01.2021, 19:49
    Гость: иван з.

    Детям не нравится? "Значит, хорошие сапоги, надо брать".
    Дай детям волю в выборе блюд, и уже к 6-му классу гастрит будет обеспечен.

  3. 25.01.2021, 19:48
    Гость: Зоя

    Не сделать, не назначить ответственных и срок исполнения, не потребовать отчитаться, а
    -поручить,
    -рассказать(например, про грядущее повышение цен на продукты питания и ЖКУ),
    -заявить,
    -прокомментировать(например, когда уличили в воровстве),
    и т.д., и т.п. И всё в таком духе - враньё, болтовня и обещания переобещать обещаное.
    - В этом заключается бурная государственная деятельность присосавшихся к корыту в сегодняшней РФ.
    А, еще забыла - показать мультик про российское чудо-оружие. Тоже дело государственной важности !

  4. 25.01.2021, 19:44
    Гость: полухохол

    Когда коту делать нечего,он под хвостом гигиену наводит,а "генпрок" по котлам лазит,зарплату отрабатывает т.к воров осуждать запрещено ему сегодня.

  5. 25.01.2021, 15:33
    Гость: Давно.....

    Вы иллюзионист или "зависимый",поэтому и радуетесь.При воровском режиме в стране ,"порядок" может быть ,только в "раздербанивании" народного достояния ворами и прохиндеями,начиная с Кремля!Но "генпроку"на это приказали "закрыть глаза",поэтому он школьным питанием и занимается.Если радость на всех одна......

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