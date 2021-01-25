Генпрокурор поручил проверить организацию питания в школах по всей России

12:07 25.01.2021

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам провести проверку организации питания в детских садах и школах после массовых отравлений детей. Об этом заявили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«В связи с участившимися случаями массовых инфекционных заболеваний воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций из-за некачественного питания по указанию Генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокурорами регионов организована соответствующая проверка», — отмечается в релизе.

Как сообщили в пресс-службе, прокуроры оценят исполнение законодательства о контрактной системе при организации детского питания, проверят качество услуг сторонних компаний, а также то, как проходит контроль за продуктами, в каких условиях они хранятся и соблюдают ли работники санитарные нормы.

Кроме того, российские прокуроры намерены проверить «обеспечение условий транспортировки и хранения продуктов питания, наличие документов, подтверждающих их качество и безопасность, контроль за поступающей и готовой продукцией».

В конце января Генпрокуратура России инициировала проверку на фоне отравления 14 детей в одной из школ Электростали. За день до этого аналогичные меры были приняты после отравления 91 ребенка в двух школах Красноармейска. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.