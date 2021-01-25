Владимир Путин придумал себе дело после президентства

Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев

Президент России Владимир Путин рассказал о бизнесе в области виноделия, которым занимается его советник Борис Титов. По словам российского лидера, может быть, он станет его советником, но в области права.

Президент считает, что данный вид предпринимательства — «благородное дело».

«Я когда работу закончу, может быть, к нему в советники пойду. Но не как бизнесмен, а как специалист, хотя бы в области права. Но бизнес меня никогда не интересовал. Не потому что это плохо, но это не мое совсем», — заявил Путин во время общения с молодежью. Мероприятие приурочили ко Дню российского студенчества, который отмечают 25 января.

На фоне этого комментария президента акции одного из крупнейших производителей вин в России — «Абрау-Дюрсо», которым владеет Борис Титов, взлетели в цене на 10%, пишет журнал «Компания». Их цена достигла отметки в 220 рублей за бумагу.

Владимир Путин по образованию юрист. В 1975 году будущий президент окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (сейчас Санкт-Петербургский государственный университет).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.01.2021, 01:36
    Гость: Он что,

    всерьез думает, что филькины законы, которые он напринимал в последнее время, помогут ему избежать ответственности за преступления?

  2. 26.01.2021, 01:23
    Гость: Г. Жаров

    А я ушаночку поглубже натяну
    И в свое прошлое с тоскою загляну.
    Слезу смахну,
    Тайком тихонечко вздохну.
    Тайком тихонечко вздохну.

  3. 26.01.2021, 00:36
    Гость: Михал Ваныч

    жжет по черному)))
    Кладет на всех большой с прибором))
    Хитрый черт!
    Не мой говорит и всё, но буду вино на пенсии делать из своего винограда)
    курить кальян, смотреть стриптиз и тусить на аквадискотеках)
    а также принимать у себя чемпионаты мира и европы по хоккею))
    Ну вот как ему не поверить? Ну как?

Все комментарии (51)
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