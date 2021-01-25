Владимир Путин придумал себе дело после президентства
Президент России Владимир Путин рассказал о бизнесе в области виноделия, которым занимается его советник Борис Титов. По словам российского лидера, может быть, он станет его советником, но в области права.
Президент считает, что данный вид предпринимательства — «благородное дело».
«Я когда работу закончу, может быть, к нему в советники пойду. Но не как бизнесмен, а как специалист, хотя бы в области права. Но бизнес меня никогда не интересовал. Не потому что это плохо, но это не мое совсем», — заявил Путин во время общения с молодежью. Мероприятие приурочили ко Дню российского студенчества, который отмечают 25 января.
На фоне этого комментария президента акции одного из крупнейших производителей вин в России — «Абрау-Дюрсо», которым владеет Борис Титов, взлетели в цене на 10%, пишет журнал «Компания». Их цена достигла отметки в 220 рублей за бумагу.
Владимир Путин по образованию юрист. В 1975 году будущий президент окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (сейчас Санкт-Петербургский государственный университет).
Комментарии читателей Оставить комментарий
всерьез думает, что филькины законы, которые он напринимал в последнее время, помогут ему избежать ответственности за преступления?
А я ушаночку поглубже натяну
И в свое прошлое с тоскою загляну.
Слезу смахну,
Тайком тихонечко вздохну.
Тайком тихонечко вздохну.
жжет по черному)))
Кладет на всех большой с прибором))
Хитрый черт!
Не мой говорит и всё, но буду вино на пенсии делать из своего винограда)
курить кальян, смотреть стриптиз и тусить на аквадискотеках)
а также принимать у себя чемпионаты мира и европы по хоккею))
Ну вот как ему не поверить? Ну как?
ум дураков.
к себе возьмет работать.