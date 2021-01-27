В квартирах Навального и его жены проходят обыски

В квартирах оппозиционера Алексея Навального и его супруги Юлии проходят обыски, пишет "Коммерсант" со ссылкой на директора Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Ивана Жданова. 

Следственные действия проходят в рамках дела ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий). Во время обысков сотрудники правоохранительных органов изымают телефоны и другую технику, полагая, что там есть материалы с призывами выходить на акции 23 января.

В Марьино в квартиру Алексея Навального, в которой находится брат политика Олег Навальный, пришли с обыском, начали ломать дверь, сообщил Жданов..

В квартире на Автозаводской, где сейчас находится Юлия Навальная, сотрудники правоохранительных органов выломали дверь. Адвоката Навальной Веронику Полякову в квартиру не пускают, сообщает "Коммерсант". По ее словам, связь с Юлией Навальной пропала 20 минут назад.

Также с обысками пришли в студию "Навальный Live" и ФБК.

По информации Telegram-канала Baza, в рамках дела по ст. 236 УК РФ следователи планируют провести обыски у всех представителей ФБК. Наказание по ст. 236 УК РФ предусматривает лишение свободы до двух лет за действия, которые привели к массовому заболеванию, пять лет — за смерть одного человека, семь лет — при смерти двух и более лиц.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 28.01.2021, 07:17
    Гость: Иван

    Да, цель у нахального есть. На воровать бабла побольше и свалить за границу, подальше от своих "поклонников".

Все комментарии (54)
Выбор читателей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Кремль предостерег россиян от участия в несогласованных акциях 23 января
Фото с сайта pixabay.com
Производители предложили сетям пустить в продажу картофель «экономкласса»
Митинг в поддержку Навального в Москве
В Москве начались задержания оппозиционеров
Правозащитники заявили о более чем 3000 задержанных на акциях протеста
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
© KM.RU, Илья Шабардин
Россияне стали брать меньше кредитов на покупку автомобилей
Фото с сайта kremlin.ru
Путин отметил конкуренцию цифровых гигантов с государствами
Путин. Давос
Путин заявил о вероятности «борьбы всех против всех»
© KM.RU, Кирилл Дуболев
ВОЗ сообщила о рекордной недельной смертности от коронавируса в мире
МКС
Разработчик «Федора» начал создавать робота для открытого космоса
ФНС
В России появится отдельная налоговая для богатых россиян
ТЦ Европейский
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
В Германии оценили размер замороженных из-за санкций активов россиян