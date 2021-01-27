В квартирах Навального и его жены проходят обыски

18:16 27.01.2021

В квартирах оппозиционера Алексея Навального и его супруги Юлии проходят обыски, пишет "Коммерсант" со ссылкой на директора Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Ивана Жданова.

Следственные действия проходят в рамках дела ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий). Во время обысков сотрудники правоохранительных органов изымают телефоны и другую технику, полагая, что там есть материалы с призывами выходить на акции 23 января.

В Марьино в квартиру Алексея Навального, в которой находится брат политика Олег Навальный, пришли с обыском, начали ломать дверь, сообщил Жданов..

В квартире на Автозаводской, где сейчас находится Юлия Навальная, сотрудники правоохранительных органов выломали дверь. Адвоката Навальной Веронику Полякову в квартиру не пускают, сообщает "Коммерсант". По ее словам, связь с Юлией Навальной пропала 20 минут назад.

У Юлии Навальной сейчас так, ну что за скотство. 15 минут адвоката не могут подождать pic.twitter.com/bnr71BplJQ — Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021

Также с обысками пришли в студию "Навальный Live" и ФБК.

В студию нашего канала пришли с обыском. Сейчас там находятся Любовь Соболь и один из операторов. Дверь в офис выломали ломом и кувалдой. pic.twitter.com/vsc7vmDbK2 — Навальный LIVE (@navalnylive) January 27, 2021

По информации Telegram-канала Baza, в рамках дела по ст. 236 УК РФ следователи планируют провести обыски у всех представителей ФБК. Наказание по ст. 236 УК РФ предусматривает лишение свободы до двух лет за действия, которые привели к массовому заболеванию, пять лет — за смерть одного человека, семь лет — при смерти двух и более лиц.