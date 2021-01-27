В квартирах Навального и его жены проходят обыски
В квартирах оппозиционера Алексея Навального и его супруги Юлии проходят обыски, пишет "Коммерсант" со ссылкой на директора Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Ивана Жданова.
Следственные действия проходят в рамках дела ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий). Во время обысков сотрудники правоохранительных органов изымают телефоны и другую технику, полагая, что там есть материалы с призывами выходить на акции 23 января.
В Марьино в квартиру Алексея Навального, в которой находится брат политика Олег Навальный, пришли с обыском, начали ломать дверь, сообщил Жданов..
В квартире на Автозаводской, где сейчас находится Юлия Навальная, сотрудники правоохранительных органов выломали дверь. Адвоката Навальной Веронику Полякову в квартиру не пускают, сообщает "Коммерсант". По ее словам, связь с Юлией Навальной пропала 20 минут назад.
У Юлии Навальной сейчас так, ну что за скотство. 15 минут адвоката не могут подождать pic.twitter.com/bnr71BplJQ
— Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021
Также с обысками пришли в студию "Навальный Live" и ФБК.
В студию нашего канала пришли с обыском. Сейчас там находятся Любовь Соболь и один из операторов.
Дверь в офис выломали ломом и кувалдой. pic.twitter.com/vsc7vmDbK2
— Навальный LIVE (@navalnylive) January 27, 2021
По информации Telegram-канала Baza, в рамках дела по ст. 236 УК РФ следователи планируют провести обыски у всех представителей ФБК. Наказание по ст. 236 УК РФ предусматривает лишение свободы до двух лет за действия, которые привели к массовому заболеванию, пять лет — за смерть одного человека, семь лет — при смерти двух и более лиц.
Комментарии читателей Оставить комментарий
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Где инфу взял??
Да, цель у нахального есть. На воровать бабла побольше и свалить за границу, подальше от своих "поклонников".
То есть, правоохранители к преступнику за два метра подойти не имеют права?
Как это кого? Йельского сидельца, агента МИ6 Навального. А вы кого?