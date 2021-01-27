Власти Москвы разрешили клубам и ресторанам работать по ночам

09:46 27.01.2021

Мэр Москвы Сергей Собянин смягчил часть ограничений, действовавших в связи с пандемией коронавируса.

По словам Собянина, ситуация с заболеваемостью COVID-19 продолжает улучшаться. В связи с этим, было принято решение отменить обязательное требование к предприятиям Москвы о переводе не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы, оставив данную норму в качестве рекомендательной.

Также власти столицы сняли запрет на ночную работу клубов, ресторанов, дискотек, караоке-баров, боулинг-клубов. При этом они должны будут соблюдать все требования Роспотребнадзора по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима.

О том, как будут работать вузы, будет сообщено до 6 февраля. В столице сохраняется рекомендациям людям старше 65 лет или с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим.

О сроках отмены остающихся ограничений он объявит дополнительно.

На минувшей неделе ежедневный прирост заболеваемости COVID-19 не превышал 3000 случаев в день, а количество госпитализированных пациентов снизилось еще на 1000 человек. В ковид-больницах впервые с середины июня 2020 года свободны больше половины коек.