Власти Москвы разрешили клубам и ресторанам работать по ночам
Мэр Москвы Сергей Собянин смягчил часть ограничений, действовавших в связи с пандемией коронавируса.
По словам Собянина, ситуация с заболеваемостью COVID-19 продолжает улучшаться. В связи с этим, было принято решение отменить обязательное требование к предприятиям Москвы о переводе не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы, оставив данную норму в качестве рекомендательной.
Также власти столицы сняли запрет на ночную работу клубов, ресторанов, дискотек, караоке-баров, боулинг-клубов. При этом они должны будут соблюдать все требования Роспотребнадзора по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима.
О том, как будут работать вузы, будет сообщено до 6 февраля. В столице сохраняется рекомендациям людям старше 65 лет или с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим.
О сроках отмены остающихся ограничений он объявит дополнительно.
На минувшей неделе ежедневный прирост заболеваемости COVID-19 не превышал 3000 случаев в день, а количество госпитализированных пациентов снизилось еще на 1000 человек. В ковид-больницах впервые с середины июня 2020 года свободны больше половины коек.
Комментарии читателей Оставить комментарий
возьмите нашего.
Москва будет спасена, когда избавится от этого мэра...
Да ковид нужно сворачивать, бидон пришёл.
Ковиду пришёл бидон.
А Собянин не собирается разблокировать карты пенсионерам? Пусть де оплачивают проезд до аптеки или храма! Это же сатанизм в чистом виде!!!
спасена.