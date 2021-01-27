ФСБ объяснила бесполетную зону над «дворцом» в Геленджике

12:30 27.01.2021

Бесполетная зона в районе мыса Идокопас под Геленджиком была введена по приказу Минтранса России от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности. Об этом заявили в Федеральной службе безопасности в ответ на запрос РБК.

В ведомстве подчеркнули, что причиной установления бесполетной зоны стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО». Там также добавили, что около мыса Идокопас расположена пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю, введенная в эксплуатацию в октябре 2020 года.

При этом запрета на прохождение лодок в районе мыса нет, отметили в ФСБ.

В свою очередь ФСО заявила, что ничего не охраняет в районе Геленджика. В ведомстве отрицают, что на указанной территории когда-то вводились какие-либо запреты и ограничения.

Запросы от СМИ поступили в спецслужбы в связи с фильмом-расследованием ФБК «Дворец для Путина». Согласно этому расследованию, в поселке Прасковеевка на мысе Идокопас под Геленджиком находится дворец стоимостью не менее 100 миллиардов рублей, построенный для президента РФ Владимира Путина на деньги государственных и частных компаний. Дворец охраняется ФСО, над ним установлена бесполетная зона, также к нему нельзя подплыть с моря, отмечалось в расследовании.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что владельцами дворца «очевидно, являются предприниматели», имена которых Кремль не имеет права разглашать.