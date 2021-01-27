ФСБ объяснила бесполетную зону над «дворцом» в Геленджике
Бесполетная зона в районе мыса Идокопас под Геленджиком была введена по приказу Минтранса России от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности. Об этом заявили в Федеральной службе безопасности в ответ на запрос РБК.
В ведомстве подчеркнули, что причиной установления бесполетной зоны стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО». Там также добавили, что около мыса Идокопас расположена пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю, введенная в эксплуатацию в октябре 2020 года.
При этом запрета на прохождение лодок в районе мыса нет, отметили в ФСБ.
В свою очередь ФСО заявила, что ничего не охраняет в районе Геленджика. В ведомстве отрицают, что на указанной территории когда-то вводились какие-либо запреты и ограничения.
Запросы от СМИ поступили в спецслужбы в связи с фильмом-расследованием ФБК «Дворец для Путина». Согласно этому расследованию, в поселке Прасковеевка на мысе Идокопас под Геленджиком находится дворец стоимостью не менее 100 миллиардов рублей, построенный для президента РФ Владимира Путина на деньги государственных и частных компаний. Дворец охраняется ФСО, над ним установлена бесполетная зона, также к нему нельзя подплыть с моря, отмечалось в расследовании.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что владельцами дворца «очевидно, являются предприниматели», имена которых Кремль не имеет права разглашать.
Комментарии читателей Оставить комментарий
скудоумное объяснение,неужели ничего более путного придумать не смогли?Соорудили б маяк или муляж рлс...,тупизм чинуш от минтранса очевиден..
"Вот послал бог дурака уполномоченного по копытам! – сердился Остап. – Ничего поручить нельзя. Купил машинку с турецким акцентом! Значит, я начальник отдэлэния? Свинья вы, Шура, после этого!"
У Вас клава турецкая или хохляцкая?
Обидно стало? Понимаю!.. )))
нет, он себе дворцы строит, в которых ему не быть никогда
это "расследование" навального для таких лохов, как ты)